C’est l’hiver, à la fin du 19e siècle, quelque part en Russie ou en Europe de l’Est. Un petit groupe s’est réuni dans une propriété de campagne pour discuter – autour du champagne, du thé, de l’eau-de-vie, du déjeuner et du dîner, fournis par un escadron de servantes et de serveurs silencieux – sur des questions de la plus grande gravité. Comment distinguer le bien du mal? Le meurtre est-il jamais justifié? Quel est l’avenir de l’Europe?

S’inspirant des œuvres du poète et penseur mystique russe du XIXe siècle Vladimir Solovyov – autrefois ami de Dostoïevski et aurait été l’un des favoris du président Vladimir V. Poutine – Puiu ne fait aucune concession aux sensibilités modernes. Ce film est un geste extravagant et élégant de non-conformité intellectuelle et artistique, un gant jeté aux pieds du spectateur. C’est aussi un peu une énigme. Vous pourriez être transpercé par les longs et passionnants arguments représentés à l’écran, et intrigué par l’argument plus large que le film lui-même fait, sans avoir beaucoup de sens de ce qu’est tout le bruit.

Les hôtes sont un jeune couple aristocratique (sauf s’ils sont frères et sœurs): Nikolai (Frédéric Schulz-Richard) et Olga (Marina Palii). Ils parlent français à leurs hôtes et allemand à leurs serviteurs, qui se parlent hongrois. «Malmkrog» peut faire référence au décor du film, mais cela aussi est ambigu. Avec de courtes pauses pour s’occuper d’un parent plus âgé dans une arrière-salle, pour écouter des chants de Noël ou pour sortir pour regarder la neige, Olga et Nikolai convoquent un séminaire d’une journée avec Ingrida (Diana Sakalauskaité), Edouard (Ugo Broussot) et Madeleine (Agathe Bosch), amis un peu plus âgés, d’horizons variés, possédant tous des opinions fortes et compliquées.

Résumer leurs points de vue respectifs sur la métaphysique, l’éthique et l’histoire du monde serait un spoiler, et exigerait plus d’espace que ce que ce journal pourrait éventuellement fournir. Et si certains d’entre eux – Edouard, en particulier – peuvent bourdonner un peu, le charisme et l’habileté des acteurs et la finesse de l’œil de Puiu empêchent la procédure de sombrer dans l’ennui absolu.

Les chambres et les costumes sont magnifiques, les gens sont intéressants à regarder et la caméra observe tout avec un regard discrètement sensuel. Parfois, il se tient à distance, pivotant légèrement d’un côté à l’autre comme un majordome vigilant. Parfois, il se rapproche, étudiant les visages et les mains comme un invité attentif.

Les images et les mots, quelle que soit la langue, possèdent une clarté séduisante. Les intentions du cinéaste sont plus opaques. Puiu – dont le deuxième long métrage, «La mort de M. Lazarescu» (2005), est une pierre de touche du cinéma roumain contemporain – est passé du naturalisme rigoureux de ce film à des domaines plus ésotériques. Non pas que les préoccupations de «Manor House» soient obscures, exactement. Cela semble être une représentation fidèle de ce que des gens comme Olga et Nikolai, et leurs amis, auraient pu penser dans les années 1890, et cela ne les condescend pas ou ne fait pas étalage des ironies faciles du recul. Cependant, cela n’explique pas non plus de manière particulièrement convaincante pourquoi nous devrions écouter maintenant.

Malmkrog

Non classé. En français, russe, allemand, hongrois, anglais et roumain, avec sous-titres. Durée: 3 heures 21 minutes. Regardez sur Mubi.