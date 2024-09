Critique : Magnifique et immersif, The Wild Robot est une machine à rêves animée

Ouvrir cette photo dans la galerie : The Wild Robot est une adaptation du livre pour enfants de Peter Brown.DreamWorks/Fourni

Le robot sauvage

Réalisé par Chris Sanders

Chris Sanders Écrit par Chris Sanders, d’après le livre de Peter Brown

Chris Sanders, d’après le livre de Peter Brown Avec les voix de Lupita Nyong’o, Pedro Pascal et Bill Nighy

Lupita Nyong’o, Pedro Pascal et Bill Nighy Classification G; 102 minutes

G; 102 minutes Ouvre en salles le 27 septembre

Choix des critiques

Poursuivant la fière tradition de trouver des histoires profondément humaines à l’intérieur des cœurs métalliques froids des machines, le nouveau film d’animation Le robot sauvage rejoint WALL-E et l’année dernière Rêves de robots dans la fourniture de divertissements pour enfants de premier ordre qui pourraient également servir de magnifiques films muets.

Adaptation du livre pour enfants de Peter Brown, Le robot sauvage Le film suit le voyage d’un droïde utilitaire nommé ROZZUM 7134 (« Roz » en abrégé, et doublé par Lupita Nyong’o) dont le cargo s’échoue sur une île inhabitée dans un futur lointain. (Il y a d’éventuels aperçus rapides et plutôt sombres de la façon dont les choses ont mal tourné pour la Terre, y compris une image obsédante du Golden Gate Bridge enfoui profondément sous l’eau.) Serviteur mécanique sans maître humain, Roz erre sur l’île en essayant de trouver des tâches à accomplir, pour finalement rencontrer divers animaux qui considèrent la machine comme un monstre ou veulent déchirer son corps en morceaux.

Ouvrir cette photo dans la galerie : Lupita Nyong’o prête sa voix au personnage de Roz, un droïde utilitaire, dans le film.Universal Pictures / DreamWorks Animation/Fourni

Après avoir appris à traduire les dialectes des différents animaux (Roz apprend vite), le robot commence à nouer des relations amicales avec certains des parias de l’île, notamment un renard roux rusé nommé Fink (Pedro Pascal) et l’opossum cynique Pinktail (Catherine O’Hara). Mais après avoir accidentellement rendu orphelin un bébé oie nouveau-né nommé Brightbill (Kit Conner), Roz doit apprendre à élargir sa directive principale pour inclure le fait de devenir mère porteuse, tout en apprenant les coutumes d’un règne animal en guerre constante.

Bien que l’histoire soit légère, certains enfants agités et leurs parents pourraient se demander quand exactement l’intrigue légère en dialogues va se mettre en marche, moment auquel le scénario rappelle alors involontairement beaucoup le film pour enfants de l’année dernière. Migration – scénariste-réalisateur Chris Sanders (Lilo et Stitch, Comment dresser votre dragon) élève le matériau parfois mince avec la plus belle animation de mémoire récente.

Évitant l’esthétique génériquement lisse du titan actuel de l’animation Illumination (Un moi méprisable, Super Mario) et le travail classique mais souvent peu surprenant de Disney, Sanders et son équipe de Dreamworks utilisent un langage visuel que le réalisateur qualifie à juste titre de « peinture de Monet dans une forêt de Miyazaki ». Le robot sauvage est luxuriant, immersif et engageant – aussi impressionnant que le travail époustouflant dans, par exemple, Spider-Man : À travers le Spider-Versemais suffisamment doux pour ne pas réorganiser le cerveau de son public cible.

Et une fois que le récit avance, y compris l’introduction d’une sinistre entreprise de robotique qui fabrique le Étranger Les personnages de la franchise Weyland-Yutani Corporation ont l’air carrément câlins, l’ensemble est assemblé avec une précision typiquement humaine.

Comme presque tous les autres films pour enfants de nos jours, Le robot sauvage Je ne parviens pas à déterminer laquelle des nombreuses fins possibles mettra fin à l’histoire. Pourtant, même un peu d’indécision créative n’empêchera pas les enfants de crier haut et fort lorsque Roz affronte ses créateurs avec défi, ou n’empêchera pas les parents de pleurer comme des bébés lorsque Brightbill se rendra compte des sacrifices que sa « mère » a faits pour lui. Laissez un robot briser nos petits cœurs humains.