Critique ‘Luca’ : Calamars par votre nom

Comme beaucoup de protagonistes de Disney avant lui – Ariel, Nemo et Moana me viennent tous à l’esprit – il défie l’autorité parentale au nom de l’aventure. (Sa mère et son père sont exprimés, dans une parfaite disharmonie de sitcom, par Maya Rudolph et Jim Gaffigan.) Selon la version fantastique du film de la biologie marine, les monstres marins deviennent humains sur la terre ferme, bien que leurs nageoires et leurs branchies réapparaissent rapidement au contact avec de l’eau. Luca est un peu comme une sirène et un peu comme Pinocchio, un être aux racines folkloriques et à la personnalité moderne favorable à la culture pop.

Sur une île rocheuse près de chez lui, il rencontre Alberto (Jack Dylan Grazer), un autre changeling et un Huck Finn sauvage et orphelin de Tom Sawyer, plus prudent de Luca. Après une saison de pitreries idylliques et imprudentes, principalement consacrées à la construction de scooters à partir de déchets et à leur destruction dans les vagues, les amis se dirigent vers un village de pêcheurs ligure voisin, où un péril plus grave – et un plaisir plus compliqué – les attend.

« Luca » a été réalisé par Enrico Casarosa, dont l’esthétique chaleureuse et fantaisiste a également infusé « La Luna » (2012), son court métrage nominé aux Oscars. Contrairement à d’autres fonctionnalités récentes de Pixar, celle-ci vise à être charmante plutôt qu’époustouflante. Au lieu d’une ambition philosophique et cinématographique, il y a une histoire divertissante et quelque peu familière sur l’amitié, la loyauté et la compétition sur fond d’animation pittoresque.

Donc pas un chef-d’œuvre, en d’autres termes. Mais pas non plus un divertissement familial jetable et odieux. L’embarcation visuelle est belle et subtile – la lueur orange des couchers de soleil méditerranéens; les rues étroites et les escarpements escarpés ; les évocations de l’Italie et du cinéma italien. Si vous regardez attentivement, vous apercevrez Marcello Mastroianni et Giulietta Masina. L’amitié entre Alberto et Luca, construite autour du fantasme de posséder une Vespa et menacée par un acte désespéré de trahison, porte un écho faible mais détectable de « Shoeshine », la fable néoréaliste de Vittorio De Sica sur deux gamins romains qui rêvent d’acheter un cheval.

C’est l’un des films les plus tristes de tous les temps. « Luca » a quelques notes de douce mélancolie, mais ce n’est pas le genre de film Pixar qui transformera les téléspectateurs adultes en épaves hurlantes et tremblantes. Le lien de Luca et Alberto est complété et compliqué par Giulia (Emma Berman), une camarade inadaptée (mais pas un monstre marin) qui ramène les garçons à la maison chez son père pêcheur (Marco Barricelli) et les recrute pour devenir ses coéquipiers dans le triathlon annuel de la ville. . (Les trois étapes du concours sont la natation, le vélo et la dégustation de pâtes. Viva l’Italia !)

Leur ennemi juré est Ercole (Saverio Raimondo), un tyran avec deux méchants acolytes, qui menace Luca et Alberto d’humiliation et, pire, d’exposition aux harpons des citadins haïssant les monstres marins. Dans le même temps, Luca est de plus en plus attiré par Giulia et le monde humain qu’elle représente, ce qui rend Alberto jaloux.

Mais le film est trop occupé par ses nombreuses intrigues – et trop enchanté par son ambiance estivale et touristique – pour s’attarder sur de mauvais sentiments ou de sinistres possibilités. Il s’agit de la découverte parfois risquée du plaisir, et c’est un plaisir à découvrir.

Classé PG. Harpons et sentiments blessés. Durée : 1 heure 35 minutes. Regarder sur Disney+.