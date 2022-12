Critique “Living”: Perdre son inhibition

Il y a un confort dans “Living”, malgré le fait qu’il tourne autour de la mort. Ce n’est pas un film de vacances, du moins pas explicitement, mais comme “A Christmas Carol” et d’autres histoires de fantômes de Noël, c’est un film qui prend du recul pour considérer les rituels et les routines que nous perpétuons, les façons dont nous avons changé depuis la dernière pause. Et les moyens que nous n’avons pas.

“Living”, réalisé par Oliver Hermanus d’après un scénario du romancier Kazuo Ishiguro, est une adaptation du drame “Ikiru” (ou “To Live”) d’Akira Kurosawa. Ce classique japonais de 1952 met en vedette le grand Takashi Shimura dans le rôle d’un fonctionnaire terne de Tokyo qui apprend qu’il est en phase terminale et commence à remettre sa vie en question.

Ishiguro a appelé “Ikiru” une œuvre formatrice pour lui. Ses livres (dont “Never Let Me Go” et “The Remains of the Day”) évoquent la crise de confronter sa propre vie avec une clarté retrouvée, de percevoir la manière dont elle est tendue et sa complicité dans sa corruption. Avec «Living», Ishiguro – un écrivain britannique dont les parents ont déménagé la famille de Nagasaki à Surrey quand il avait cinq ans – imprègne sa parabole bien-aimée de nostalgie plus près de chez lui.