Critique: L’histoire oubliée de Summer of Soul d’un festival de musique Black Harlem

Il y a deux étés, j’ai écrit sur Woodstock. 2019 a marqué le 50e anniversaire du célèbre (peut-être tristement célèbre) festival de musique, et un moment propice pour évaluer son héritage tel qu’il est capturé dans un documentaire de concert historique. Après tout, c’est emblématique ; si vous mentionnez l’endroit, les gens pensent à des hippies à moitié nus dans un champ et à Jimi Hendrix en train de déchiqueter absolument « The Star-Spangled Banner ».

Mais j’écrivais à propos du 50e anniversaire de Woodstock avant L’été de l’âme (… Ou, Quand la Révolution ne pouvait pas être télévisée) sortit de. Avec le recul, après avoir regardé ce documentaire de concert absolument spectaculaire, je suis triste que nous ne parlions pas de Harlem ’69 aux côtés de Woodstock ’69.

Triste, mais pas particulièrement surpris, ce n’était pas sur notre radar collectif.

J’espère que vous n’avez pas besoin de beaucoup de conviction pour regarder L’été de l’âme (et vous avez deux options, sur Hulu ou, mieux, dans un théâtre). Ahmir Thompson, alias Questlove, a réalisé le film, qui est principalement un documentaire de concert composé de séquences époustouflantes et inédites.

En 1969, après une année tumultueuse en Amérique en général et à New York en particulier, la ville a annoncé une série de concerts qui auront lieu pendant six week-ends à Mount Morris Park (maintenant Marcus Garvey Park), niché au cœur du quartier de Harlem à Manhattan, au épicentre de la vie culturelle noire. Environ 300 000 personnes y ont assisté au total (Woodstock, à 100 miles au nord, a attiré environ 400 000). Ils ont appelé l’événement le Harlem Cultural Festival. La marque de café Maxwell House était le sponsor. Jesse Jackson et le maire John Lindsay se sont présentés.

L’attraction principale était la musique. Et quelle file d’attente ! Nina simone. BB Roi. Gladys Knight et les pépins. Mahalia Jackson. Pops Staples et les Staples Sisters, dont l’une s’appelait Mavis. La 5ème dimension. Herbie Mann. Les chanteurs Edwin Hawkins. Mongo Santamaria. Mamans Mabley. Max Roach. Stevie Wonder. Sly and the Family Stone, pour la performance de laquelle le NYPD a refusé d’assurer la sécurité, alors les Black Panthers l’ont fait à la place. Il y avait de la Motown et du gospel, de la soul et du funk. Et cela ne fait qu’effleurer la surface.

Toute la série de concerts a été filmée par une équipe (tout comme Woodstock), avec le réalisateur et producteur Al Tulchin à la barre. Mais en L’été de l’âme, Tulchin explique qu’il a essayé de vendre les images pour diffusion par la suite, les présentant comme « Black Woodstock » pour expliquer ce qu’avait été l’événement, et n’a trouvé aucun preneur. « Personne ne se souciait de Harlem », dit-il.

Ce n’est pas comme si le concert comportait des actes obscurs qui ne suscitaient aucun intérêt en dehors de Harlem, ou même en dehors des communautés noires. Ils conduisaient la musique américaine et étaient en tête des charts. Cela n’avait pas d’importance pour les décideurs. Et donc, les images sont restées plus ou moins dans une boîte dans le sous-sol de quelqu’un pendant 50 ans. Puis, ces dernières années, le producteur Robert Fyvolent l’a découvert et a acheté les droits de Tulchin. Maintenant nous avons L’été de l’âme.

Chaque instant est une surprise. Au bout d’un moment, vous vous retrouverez assis, bouche bée, attendant de voir quelle icône culturelle incroyable montera ensuite sur scène. Les images sont cinétiques et vives, tournées sous des angles qui soulignent la façon dont la foule réagit à chaque représentation, se rapprochant des visages dégoulinant de sueur et d’émotion, et tirant parfois de la scène, à travers les écarts entre instruments, pour révéler des visages ravis du spectacle.

Je ne me remettrai jamais d’avoir vu Mahalia Jackson et Mavis Staples chanter « Precious Lord, Take My Hand » sur le même micro, si près que nous pouvons voir leurs dents individuelles. C’est une chanson que Jackson avait interprétée aux côtés de Martin Luther King Jr. plusieurs fois auparavant ; King avait été assassiné un an avant les concerts.

« L’Évangile était plus que religieux », explique Al Sharpton. « Gospel était la thérapie pour le stress et la pression d’être noir en Amérique. Nous ne connaissions rien aux thérapeutes, mais nous connaissions Mahalia Jackson.

Thompson, réalisant que l’importance de l’événement pour la communauté noire du moment historique pourrait utiliser un renforcement contemporain, fait appel à des commentateurs – principalement des personnes qui étaient là il y a plus de 50 ans – pour parler de ce que cela signifiait de voir une foule pleine de Noirs. visages en fête. Ou que les concerts se produisent dans un moment de révolution, de cristallisation de l’identité noire. « Par la mode dans la foule, vous pouviez voir le changement se produire », a déclaré un commentateur.

Un changement de génération se produisait parmi les Noirs américains, et il importait que les concerts aient lieu alors que les débats faisaient rage au sein même de Harlem sur la non-violence et le militantisme, sur l’élargissement de la conscience pour englober toute une gamme de cultures qui avaient été exclues par l’Amérique blanche dominante.

Dans une séquence, Thompson tisse une exploration poignante de l’alunissage, qui s’est produit au milieu du festival, et de ce que les gens rassemblés à Mount Morris Park pensaient au cours de ce « pas de géant pour l’humanité ». Des images d’archives révèlent que les gens sont beaucoup moins convaincus que l’atterrissage sur la lune valait la peine de dépenser de l’argent qui aurait pu être utilisé pour soulager la pauvreté et la faim ici sur terre. D’une manière qui raconte un documentaire comme celui de 2016 JO : Fabriqué en Amérique, L’été de l’âme tisse habilement l’ambiance de l’époque et la longue histoire de l’expression noire à travers la musique dans ce moment unique, et il explose pratiquement hors de l’écran.

Que nous ayons parlé de Woodstock et non du Harlem Cultural Festival tout ce temps comme si c’était le moment où une génération a émergé n’est pas si surprenant. « Les soi-disant pouvoirs qui sont, ou étaient, ne l’ont pas trouvé suffisamment important pour le garder dans l’histoire », note un participant au film. Ce n’était pas comme si l’effacement essentiel du festival de la mémoire culturelle était une anomalie ; L’histoire des Noirs est constamment trouée dans la mémoire. Cela n’arrive pas par accident. Les gens puissants font des choix sur ce qu’ils pensent qu’il vaut la peine de conserver dans la mémoire culturelle, et ce qu’il est bon d’oublier.

C’est pourquoi un film comme L’été de l’âme questions. Ce n’est pas seulement une explosion à regarder – et c’est vraiment une explosion. C’est un autre petit pas vers la récupération de l’histoire complète de l’Amérique, élargissant le contexte de notre présent non seulement pour les personnes qui se souviennent du passé, mais pour celles qui ne l’ont jamais su en premier lieu. Nous sommes des imbéciles si nous ne pensons pas à enterrer l’importation de changement d’ère de des événements comme ceux-ci font autant partie de l’histoire américaine que les événements eux-mêmes – et des films comme L’été de l’âme se défendre faire revivre le passé avec éclat.

Au début du film, Musa Jackson, qui a assisté au festival étant enfant, s’assoit pour être interviewé sur l’expérience. Hors caméra, Thompson lui dit qu’il va commencer à jouer des images pour que Jackson puisse les voir pendant qu’il répond aux questions. Mais dès que la lumière de l’écran tombe sur son visage, Jackson est figé, incapable de répondre aux questions, ses yeux commençant à se mouiller. À la fin du film, il dit que regarder les images a ému quelque chose en lui qui a toujours en quelque sorte douté de la réalité de son souvenir du festival. En pleurant, il dit : « Je savais que je n’étais pas fou. Mais maintenant je connaître Je ne suis pas. Et ce n’est qu’une confirmation. »

Puis il sourit. « Et pas seulement cela », dit Jackson. « Mais comme c’était beau. »

Summer of Soul (… Ou, Quand la Révolution ne pouvait pas être télévisée) joue dans les théâtres et en streaming sur Hulu.