Critique : l’hilarant « Outside Mullingar » des Lamb’s Players parsemé de riches performances

John Patrick Shanley est né et a grandi dans le Bronx, mais en 1993, il s’est rendu en Irlande pour explorer les racines de sa famille, et de ce voyage est né sa comédie de 2014 « Outside Mullingar ».

Se déroulant dans une campagne agricole du centre de l’Irlande de 2009 à 2014, la pièce a le langage riche, rempli d’histoires et chantant pour lequel les dramaturges d’origine irlandaise sont connus, mais aucun des thèmes sur lesquels ils écrivent souvent : l’obscurité, la lutte et l’humour noir. En fait, la scène finale de « Outside Mullinger » prend une tournure tellement fantaisiste et inattendue qu’elle vous rappellera que Shanley est également l’auteur de la comédie cinématographique bien-aimée de Brooklyn « Moonstruck ».

“Outside Mullingar” a débuté samedi dans une production très bien interprétée au Lamb’s Players Theatre de Coronado. Les quatre personnages du scénario sont interprétés par deux couples de théâtre mariés de San Diego. Les dirigeants artistiques de Lamb, Robert Smyth et Deborah Gilmour Smyth, incarnent Tony Reilly et Aoife Muldoon, qui sont des voisins veufs vieillissants vivant dans des fermes côte à côte, et Brian Mackey et Rachael VanWormer incarnent leurs seuls enfants adultes, Anthony Reilly et Rosemary Muldoon.

Ces quatre acteurs ont des kilomètres d’histoire ensemble sur scène, et la coach en dialectes Jillian Frost a fait un excellent travail en coachant des accents qui sonnent tous de la même manière. Il est donc facile de croire qu’ils sont leurs personnages et les conflits et l’alchimie de longue date entre les Reilly et les Muldoon sont réels dans cette pièce de 95 minutes, co-réalisée par Smyth, Gilmour Smyth et Kerry Meads.

Au début de la pièce, Tony annonce qu’il envisage de vendre la ferme familiale avant de mourir plutôt que de la transmettre à Anthony, car il estime que son fils n’a pas la passion pour l’agriculture et le lien avec la terre que possédaient ses ancêtres. Mais le plan de Tony se heurte à une opposition farouche de la part d’Anthony, émotionnellement dévasté, et de Rosemary, colérique, qui est secrètement amoureuse d’Anthony. Même si Anthony ne lui rend jamais ce sentiment, Rosemary se contenterait de cultiver une vieille ferme à quelques hectares de chez lui. Dans les scènes finales de la pièce, Tony et Aoife sont décédés et Rosemary a du mal à construire un pont entre elle et Anthony, volatile et évasif.

Robert Smyth, à gauche, Rachael VanWormer et Deborah Gilmour Smythi dans « Outside Mullingar » du Lamb’s Players Theatre. (Avec l’aimable autorisation de Ken Jacques)

Les quatre acteurs de la pièce sont excellents, mais Mackey vole la vedette dans le rôle d’Anthony. L’acteur dégingandé, drôle et très physique a un visage et des yeux si expressifs que l’on peut voir toute la fureur et les frustrations monter progressivement d’un frémissement à une ébullition dans l’extérieur raide de son personnage. Il partage également une scène déchirante avec Smyth, alors que le fils et son père mourant font la paix et expriment leur amour inexprimé depuis longtemps.

VanWormer est également très drôle et un maître dans la livraison en ligne impassible en tant que Rosemary qui a tout vu. Son personnage est écrit pour être fougueux, mais la façon dont VanWormer a été invité à jouer Rosemary lui permet rarement de s’exprimer dans un volume inférieur à celui des cris. Le rôle de Gilmour Smyth est le plus petit, mais elle l’imprègne d’un humour ironique, de chaleur et d’un air de sagesse.

La production physique comprend la conception scénique de Mike Buckley, les costumes de Jemima Dutra, l’éclairage de Nathan Peirson et le son de Gilmour Smyth.

Comme mentionné précédemment, « Outside Mullingar » prend une tournure sauvage vers la fin que je ne révélerai pas. Il y a des indices disséminés tout au long du scénario qui y mènent, mais je doute que quiconque voit la pièce pour la première fois devinera la raison de l’éloignement d’Anthony. Ce n’est pas ce que tu penses. Au lieu de cela, c’est le genre de moment délicieux et surprenant – comme la gifle de Cher dans le film « Moonstruck » – que vous n’oublierez pas.

