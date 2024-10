Critique : l’exposition personnelle de Sam Morrison, « Sugar Daddy », a des problèmes

Dans « Sugar Daddy », le comédien Sam Morrison entreprend de transformer la tragédie en comédie stand-up. Forme d’auto-thérapie, l’émission (à Wallis jusqu’au 13 octobre) raconte comment il a rencontré le « papa » de ses rêves, pour le perdre quelques années plus tard à cause du COVID.

Morrison ne recherchait pas nécessairement une romance à long terme lorsqu’il s’est rendu dans la Mecque gay de Provincetown pour le festival Spooky Bear. Il était certainement désireux de rencontrer des hommes, de préférence plus âgés, au gros ventre et aux dispositions généreuses. Mais jeune, beau et en vacances, il avait hâte de goûter au menu.

«Je suis diabétique», explique-t-il en début d’émission. « Mon type est le type 1 mais mon taper est de type 2. » Cela ne le dérange pas si vous le qualifiez de « chasseur potelé », mais il vous traitera de « golden retriever » parce que vous êtes excité par les os.

La production, réalisée par Stephen Brackett, nominé pour un Tony pour sa mise en scène de « A Strange Loop », présente un objet ressemblant à un œuf sur le plateau d’Arnulfo Maldonado. Cette sculpture aux formes étranges se transforme grâce à la conception vidéo d’Alex Basco Koch en un énorme ventre poilu que Morrison frotte affectueusement. Il aime ce qu’il aime, et si vous pensez que ses goûts sont bizarres, il trouve que l’hétérosexualité conventionnelle est encore plus étrange.

Sa rencontre mignonne avec Jonathan est assistée par un ouragan de catégorie 3. Morrison séjournait dans un hamac sur un terrain de camping qui était parfait pour une orgie mais pas idéal pour une catastrophe naturelle. Il avait besoin d’un abri, ce qui signifiait qu’il devait trouver une connexion avant la fermeture des bars.

Il doit sûrement y avoir un ours solitaire prêt à sauver un fétichiste d’une vingtaine d’années en détresse. Mais avant que Morrison ne s’en rende compte, les clubs avaient fermé et il s’est retrouvé coincé sous un auvent métallique dans une pizzeria dans un état de panique grandissante. « Je suis un juif anxieux, asthmatique, TDAH, gay et diabétique », crie-t-il en répétant la liste pour que le public puisse prendre conscience de la gravité de la situation.

Le salut vient quand un homme le frappe. Morrison était sur le point de crier mais change d’avis quand il voit à quel point le gars était beau. « Tu es le papa le plus sexy de Ptown », a-t-il déclaré avec une effusion ivre qui lui a valu une invitation dans un petit Airbnb.

Nora Ephron n’aurait probablement pas été tentée de transformer cette histoire en comédie romantique. La nature transactionnelle de l’affaire n’est pas particulièrement réconfortante. Les mots « vieux » et « gros », bien que prononcés avec convoitise par Morrison dans son installation, reflètent un schéma d’esprit qui réduit les homosexuels à des stéréotypes physiques et sexuels. Morrison, qui ponctue les lignes avec l’exclamation « tuer ! », sonne parfois comme si Grindr avait pris vie.

Le Wallis présente « Sugar Daddy » avec le comédien Sam Morrison. (Jason Williams)

Malgré leurs nombreuses différences, les deux hommes commencent à se fréquenter à New York. Jonathan vénère Liza tandis que Morrison idolâtre Lizzo, mais ils aiment tous les deux rire et faire l’amour, et de quoi de plus un couple a-t-il besoin ?

Lorsque Jonathan suggère à Morrison d’emménager dans son appartement, Morrison a froid aux yeux. Mais quelques mois plus tard, après que le COVID ait bouleversé le monde, ils ont décidé de se mettre en quarantaine dans la maison de la grand-mère de Morrison dans le comté de Rockland, dans l’État de New York. Se cacher avec son amant plus âgé chez sa grand-mère pendant une crise mondiale semble être une opportunité idéale pour la comédie, mais Morrison ne le fait pas. Je ne nous donnerai pas beaucoup de détails, mis à part le fait qu’ils ont développé leur propre forme affectueuse de discours absurde.

Alors que les tensions sont apparues quelques mois après le début de leur confinement, ils ont décollé pour Provincetown, désormais étrangement vide. La chronologie exacte des événements est floue par la façon dont Morrison saute dans le temps, mais lorsque Jonathan est testé positif au COVID, personne ne soupçonne que dans deux semaines, il sera sous respirateur.

« Sugar Daddy » fait quelque chose que je n’ai pas beaucoup vu malgré le nombre extraordinaire de décès dus au COVID. Il enregistre la perte soudaine d’une personne.

On se souvient avec amour de Jonathan, même si son portrait n’est qu’esquissé. Morrison manque le rire gigantesque du ventre de son défunt partenaire qui engloutirait tout sur son orbite. La première fois qu’il l’a entendu, Morrison a supposé que Jonathan était sur Molly, mais il était naturellement plein d’humour.

Les observations de Morrison sur Jonathan prennent la forme de plaisanteries. On raconte que Jonathan aimait commander « pas moins de 400 entrées pour la table » lors de ses sorties entre amis et qu’il laissait un généreux monticule de cendres qui était facilement divisé par ses proches. Ne voulant pas être maudlin, Morrison se révèle parfois superficiel.

Il est déterminé à rester fidèle à sa vocation de stand-up. Tout est bon pour rire, y compris son glucomètre, qui, dans une tournure intéressante, s’avère être un héritage de sa relation (et la signification inattendue du titre de la série).

On parle du déménagement de « Sugar Daddy » à Broadway. Le spectacle est présenté par des noms de grande envergure, dont Alan Cumming et Billy Porter. Mais la comédie est subjective : ce qu’une personne peut trouver comme une émeute de rire, une autre peut le considérer comme une recherche d’attention grinçante.

Morrison, qui se décrit lui-même comme un « comédien du millénaire », ne me semble pas être le créateur de blagues le plus intelligent. Il n’a pas la finesse verbale d’Hannah Gadsby, le radar de l’air du temps d’Alex Edelman ou la ironie décalée de Mike Birbiglia.

La prestation tendue des punchlines m’a amené à me demander si Morrison avait perfectionné son numéro de stand-up dans les clubs gays bruyants autour des commandes de boissons. Je suis touché par son histoire et j’applaudis sa résilience, mais « Sugar Daddy » n’a pas provoqué beaucoup de rires mémorables de la part de ce critique sympathique.