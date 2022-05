Critique “Les Innocents” : jeux de tête

“Les Innocents” peuvent partager un titre – et même des fragments thématiques – avec L’histoire de fantômes de Jack Clayton en 1961, mais son ambiance est finalement plus super-héroïque que spectrale. Il n’y a aucune trace de l’une ou l’autre caractéristique, cependant, dans le magnifique plan d’ouverture du film d’un enfant angéliquement endormi, le pinceau des cils sur la peau de taches de rousseur brillant au soleil d’été. L’enfant est Ida (Rakel Lenora Flottum), 9 ans, et quand elle se réveille et pince soigneusement la cuisse de sa sœur autiste et non verbale, Anna (jouée par l’acteur neurotypique Alva Brynsmo Ramstad), nous savons qu’Ida n’est pas un ange.

Pourtant, “The Innocents”, écrit et réalisé par Eskil Vogt (probablement mieux connu pour ses collaborations avec Joachim Trier), ne se soucie pas de juger du bien et du mal. Au contraire, ce film étrangement atmosphérique nous plonge dans un monde d’enfance où les choix entre la cruauté et la gentillesse, l’empathie et l’hostilité doivent être appris et négociés. Situé dans un grand complexe d’habitation norvégien, où d’imposants immeubles d’appartements se blottissent devant une forêt envahissante, l’histoire attire Ida et Anna vers deux autres enfants : Aisha (Mina Yasmin Bremseth Asheim), douce et gentille, et Ben légèrement plus âgé (Sam Ashraf) , maussade et intense. Les deux vivent avec des mères célibataires; mais tandis qu’Aisha est amoureusement attentive, celle de Ben est négligente, ignorant que son fils victime d’intimidation devient dangereusement en colère. Et qu’il a des dons paranormaux.