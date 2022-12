Critique : ‘Le trésor de sa jeunesse : les photographies de Paolo Di Paolo’ Délices

Vers la fin de ce documentaire charmant, exaltant et révélateur, Paolo Di Paolo, un éminent photojournaliste italien de la fin des années 1950 qui a discrètement et délibérément disparu de la carte à la fin des années 1960, se souvient d’une histoire d’amour douce-amère. C’était avec une femme plusieurs échelons au-dessus de lui sur l’échelle sociale (elle n’est pas nommée, bien que les portraits d’elle de Di Paolo soient montrés) qui, lorsqu’elle a annulé l’affaire, lui a dit « Je serai toujours qui je suis. Tu n’es qu’un gros paparazzo.

De toute évidence, Di Paolo était plus que cela. Le photographe et cinéaste américain Bruce Weber a été inspiré pour réaliser «Le trésor de sa jeunesse: les photographies de Paolo Di Paolo» après avoir découvert des tirages surprenants de Di Paolo il y a plusieurs années, dans une galerie italienne. “J’en rêvais bien avant de savoir qu’ils existaient”, a déclaré Weber. Les sujets comprenaient des enfants pauvres, des lettrés, des stars de cinéma et plus encore, capturés avec un œil engagé et chercheur.