Critique “Le Temps Perdu”: Proust Club

Assis autour d’une table, les hommes et les femmes lisent à haute voix ce qui ressemble à des impressions plastifiées du livre en plusieurs volumes bien-aimé. Elles méditent sur certains passages et partagent des échos avec leur quotidien : le souvenir impérissable du sourire d’un mari décédé, ou une visite à l’hôpital où des madeleines figuraient au menu. Un homme n’arrête pas d’expliquer que sa fille s’appelle Albertine, comme le personnage clé du livre qui est l’obsession amoureuse du narrateur.

Le film, peut-être comme un certain écrivain, cherche le lien entre le quotidien et le transcendant dans l’activité du groupe, livre terminé par des montages poétiques et une utilisation libérale de la “Syrinx” de Debussy. Il y a de l’émotion et de l’amusement dans la façon dont les expériences du temps et de l’amour transpirent dans le roman et dans la vie des lecteurs. (Le film est probablement mieux vu dans un cinéma, un autre espace commun.)