Si vous êtes conscient depuis un an, il y a de fortes chances que vous rencontriez plus de bavardages négatifs dans votre tête que jamais. Et si vous êtes comme la plupart des Américains, ce bavardage négatif devient souvent incontrôlable. C’est ce discours intérieur négatif constant que le psychologue expérimental et neuroscientifique Ethan Kross aborde dans son nouveau livre, «Chatter: The Voice in Our Head, Why It Matters, and How to Harness It» (Crown, 272 pp., ★★★ ½ sur quatre.)

Kross, qui étudie la science de l’introspection au laboratoire d’émotion et de contrôle de soi, un laboratoire qu’il a fondé et dirige à l’Université du Michigan, a commencé à travailler sur « Chatter » il y a plusieurs années, mais sa publication n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment.

Nous avons tous une voix intérieure. C’est l’une des choses qui nous rend humains. À travers le bien et le mal, notre voix intérieure nous a permis non seulement de survivre en tant qu’espèce, mais de prospérer. Que nous ayons une voix intérieure n’est pas un problème. Le fait que nous ayons des pensées négatives non plus. C’est le bavardage négatif apparemment incontrôlable que notre voix intérieure peut parfois produire, c’est le problème.

Qu’est-ce que le bavardage exactement? Selon Kross, le «bavardage» est le flux verbal constant de pensées et d’émotions négatives que nous dirigeons vers nous-mêmes, des conversations que nous avons avec nous-mêmes sur lesquelles nous nous attardons et méditons.

Notre voix intérieure peut être un besoin biologique, mais le bavardage négatif excessif qu’elle produit souvent peut nuire à notre santé mentale, émotionnelle et physique. Et ce n’est pas seulement nous que cela a un impact négatif: le plus souvent, nous sabotons les autres, y compris les amis et la famille, en renforçant leur propre bavardage.

L’écriture de Kross se lit moins comme un livre scientifique que comme une conversation informelle. C’est facile à digérer, car Kross renonce au verbiage du milieu universitaire et explique simplement et de manière concise au lecteur pourquoi nous avons une voix intérieure et ce qui se passe lorsque cette voix est détournée par le bavardage. Plus important encore, il nous donne des outils que nous pouvons utiliser pour le gérer. Nous ne voulons pas éradiquer notre voix intérieure; nous voulons simplement avoir une meilleure relation avec lui.

Citant une myriade d’études pour transmettre sa thèse, Kross inclut des notes détaillées mais ne laisse jamais le lecteur se noyer dans les données. Kross garde son argument simple et relatable. Il partage ses propres expériences ainsi que celles de personnalités connues. Du roi biblique Salomon à la star de la NBA LeBron «the King» James, Kross nous montre comment eux et lui ont soit intensifié le bavardage négatif soit l’ont atténué. Des célébrités, elles sont comme nous!

Il n’y a pas de solution unique, mais Kross fournit des outils que nous pouvons utiliser pour gérer notre propre bavardage et nous aider à réorienter nos voix intérieures, y compris l’auto-distanciation, changer de perspective et céder à la crainte que nous trouvons dans la nature et l’art. Tous les gens ne sont pas pareils; pourquoi leur traitement pour le bavardage serait-il?

Kross est peut-être un scientifique de métier, mais avec «Chatter», il se révèle un conteur habile qui, par légèreté et esprit, crée un travail facile à digérer sur le cerveau, comment il fonctionne et comment nous pouvons calmer nos bavardages souvent implacables.

