Critique : le nouveau film de Wes Anderson, Asteroid City, est une méditation sur la fiction et la peur

Les bombes nucléaires continuent d’exploser à l’horizon d’Asteroid City (87 habitants). « Un autre test de bombe atomique », déclarent les personnages, avec une combinaison d’intrigue et d’ennui. Ils sortent du restaurant pour regarder le petit nuage de champignons, prennent quelques photos et retournent à l’intérieur pour plus de café. Nous sommes en 1955. Ce n’est plus inhabituel.

Vivre à l’ombre des bombes, c’est ce que Wes Anderson Ville d’astéroïdes parle de – des bombes littérales, et aussi une foule d’autres choses bouleversantes comme la perte et la peur existentielle, et un monde qui change si vite qu’il est difficile de s’y accrocher. Des choses réelles, c’est-à-dire celles auxquelles tout le monde doit faire face. Les émotions que nous ne pouvons pas dépasser, mais nous essayons de toute façon.

Cet ensemble Anderson Ville d’astéroïdes en 1955, c’est un peu de ruse, une certaine séparation entre la réalité des personnages et la nôtre. Nous vivons (oserais-je dire) une époque particulièrement effrayante, mais il en va de même pour ces personnes, pour qui la guerre froide et un ordre social en évolution rapide sont leur papier peint psychique. Une grande partie du film se déroule spécifiquement en septembre 1955, un mois marqué par deux événements : la décision des États-Unis de se lancer dans le projet Vanguard, qui tenterait en vain de battre les Soviétiques en mettant un satellite dans l’espace ; et le tragique accident de voiture qui a coûté la vie à James Dean, l’acteur emblématique qui incarnait la rébellion montante de la jeunesse. (Je ne pense pas que ce soit un accident qu’une voiture de police à la poursuite d’un véhicule de carénage continue de se précipiter à travers l’unique intersection de la ville.)

« Si vous vouliez vivre une vie agréable, calme et paisible, vous avez choisi le mauvais moment pour naître », exhorte le général Gibson (Jeffrey Wright) à une foule d’adolescents et de leurs parents, réunis à Asteroid City pour célébrer l’atterrissage d’une météorite. là des milliers d’années plus tôt. Les enfants ont inscrit leurs expériences scientifiques extrêmement avancées dans un concours, que l’armée prévoit d’organiser ; la course à l’espace est dans leurs yeux. Plus tard, lorsque les choses tournent mal, les jeunes sont interrogés d’une manière qui rappelle de manière suspecte le comité des activités anti-américaines de la Chambre. Des hommes adultes se battent, et d’autres essaient de les calmer en leur rappelant : « Nous ne sommes plus à Guadalcanal.

Cela rappelle quelque chose de réel, mais c’est aussi de la fiction – comme le dit le narrateur du film, « une fabrication apocryphe ». La fiction met une couche entre nous et l’histoire réelle, une façon de regarder le passé avec des yeux différents. Il a aussi une autre fonction : à travers la fiction, nous traitons nos émotions par procuration, que nous soyons les artistes ou le public.

C’est le sujet de Ville d’astéroïdes, qui imbrique la fiction dans la fiction dans la fiction. (Je vous promets que c’est plus facile à regarder qu’il n’y paraît.) Voici la description la plus succincte des niveaux de sa composition : c’est un film scénarisé qui se fait passer pour une émission de télévision dans laquelle des acteurs mettent en scène une version fictive du réalisation d’une pièce racontant l’histoire fictive d’un lieu qui n’existe pas. On voit aussi la pièce, mais elle est tournée comme un film. (Je suis Alice, dégringolant dans le terrier du lapin.)

L’intrigue centrale et en couleur du film est centrée sur le groupe réuni à Asteroid City pour une célébration de météorite de trois jours lorsque leur vie est bouleversée par un, dirons-nous, visiteur inattendu. Mais Ville d’astéroïdes se présente en fait à nous comme une émission télévisée d’anthologie à l’ancienne, tournée en noir et blanc, animée par un animateur sonore (Bryan Cranston). Ce que nous allons voir, nous dit-il gravement, c’est l’histoire derrière la réalisation d’une pièce intitulée Ville d’astéroïdes, à propos d’un endroit qui n’existe pas. C’est à la fois une fabrication apocryphe et un « regard authentique sur le travail d’une production théâtrale ».

Ce qui suit entrecoupe l’histoire en couleur – qui s’avère être une sorte de version hyperréaliste de la « pièce », que nous voyons tournée comme un film – et des scènes en noir et blanc, souvent mises en scène comme de petites mini-pièces, sur divers moments pendant Ville d’astéroïdesla production. (La pièce, pas le film que nous regardons. Si vous avez besoin d’une promenade ou d’un verre en ce moment, ça va.)

Tout cela signifie que dans ce film, Scarlett Johansson, par exemple, joue une actrice qui joue une actrice jouant une actrice. De même, Jason Schwartzman – le plus proche d’une piste de ce casting absurdement empilé – joue un acteur qui cherche désespérément à comprendre les motivations de son personnage, un photographe de guerre qui se brûle la main sur un fer à repasser. (Schwartzman est conçu pour faire référence à plusieurs acteurs célèbres, peut-être surtout une photo très célèbre de James Dean.)

C’est en empilant ces couches, chacune avec sa propre combinaison d’artifice et d’« authenticité », qu’Anderson montre ce qu’il fait. Il s’intéresse à ces piles. La poursuite impossible d’une émotion authentique à travers la création d’un art qui ne peut jamais vraiment être tout ce que « réel » est l’un des Ville d’astéroïdesles thèmes ; une bonne partie du film s’attarde sur une classe de théâtre et ses étudiants, qui essaient, dans le style de The Actors Studio et «la méthode», de trouver des moyens de donner des performances authentiques dans le médium très artificiel du théâtre.

Mais il y a une couche supplémentaire à ce qu’Anderson recherche. Les humains ont toujours traité leurs sentiments à travers l’art, mais la modernité ajoute une clé à toute l’existence. Il y a un aspect d’aliénation – de se sentir comme si les machines et les inventions que nous construisons, qui sont suffisamment terrifiantes pour pouvoir nous anéantir (comme la bombe) ou apparemment prendre le contrôle de notre monde (comme, disons, l’IA générative), nous éloignent les uns des autres et même de nous-mêmes. L’art a toujours été le contrepoids à cela, ce qui explique en partie pourquoi des groupes comme The Actors Studio ont vu le jour au début du XXe siècle. Si vous travaillez toute la journée à un bureau en tapant sur une machine à écrire, ou en faisant fonctionner une machine, ou en construisant une bureaucratie qui pourrait fonctionner comme une machine, alors aller au théâtre est censé vous rappeler que vous, au moins, êtes pas une machine.

Cela équivaut à une confession ou à une explication de quelqu’un comme Anderson, dont le travail emploie un artifice considérable dans sa quête d’authenticité. J’avoue que je n’aime pas vraiment le style d’Anderson et que je n’ai pas aimé la plupart de ses films. Il m’a fallu deux visionnages pour vraiment comprendre Ville d’astéroïdes. Mais j’admire qu’il soit un artiste dont l’esthétique est si fermement définie que même les non-cinéphiles peuvent faire de piètres imitations de son travail en utilisant l’IA ; en fait, c’est l’incapacité de ces répliques à s’accrocher à l’émotion qui alimente son travail (la mélancolie, le chagrin, l’espièglerie) qui me fait l’apprécier davantage.

C’est ce que j’ai appris à apprécier dans ce film, et plus j’y pense, plus je pense qu’il est sage. Dans Ville d’astéroïdes, Anderson construit plusieurs mondes médiatisés par des couches de performance, d’artifice et de technologie, dans lesquels néanmoins de vrais humains pleurent, se désirent l’un l’autre, tombent amoureux, se blessent et s’émerveillent. Les couches qu’ils ont mises entre eux et leurs émotions se fissurent et s’effritent. Leurs mondes sont secoués, ce qui les laisse penser à des choses comme le sens de la vie, l’existence de Dieu et s’ils sont aussi seuls qu’ils se sentent. La réponse, suggère-t-il, se trouve en s’enfonçant dans les fabrications apocryphes de l’imaginaire de l’artiste. « Vous ne pouvez pas vous réveiller », chantent les personnages vers la fin du film, « si vous ne vous endormez pas ».

Ville d’astéroïdes ouvre dans des salles limitées le 16 juin et large le 23 juin.