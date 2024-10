Critique : Le groupe Wooster contre Richard Foreman à REDCAT

Le président fait une dépression nerveuse dans « Symphonie des rats », un rêve fiévreux de 1988 du mauvais garçon théâtral invétéré Richard Foreman. Mais le commandant en chef, tendu, n’a plus l’air aussi déséquilibré qu’avant.

Pour cela, vous pouvez remercier Donald Trump, qui a abaissé la barre du comportement présidentiel. L’idée d’un ancien président parlant pendant la campagne électorale des organes génitaux impressionnants d’un champion de golf décédé – eh bien, il est clair que 21St La réalité du siècle donne du fil à retordre à l’esthétique ontologique et hystérique de Foreman.

Le Théâtre ontologique-hystérique est bien entendu le nom de la compagnie expérimentale de Foreman, et il est instructif de considérer les deux mots de manière rapprochée. L’ontologie, ou la considération métaphysique de l’être, a toujours été au cœur des explorations théâtrales de Foreman. Et l’hystérie, marquée par des émotions incontrôlées et une excitation frénétique, était la manière dont étaient menées ces investigations sur la conscience.

Le groupe Wooster a collaboré avec Foreman sur la production originale de « Symphony of Rats », une occasion au cours de laquelle Pablo Picasso et Henri Matisse de la scène avant-gardiste du centre-ville de New York ont ​​fait équipe. Foreman a dirigé cette première, en collaboration avec les membres de l’ensemble du Wooster Group, dont Kate Valk, qui codirige désormais cette reprise déconstructionniste avec la chef du Wooster Group, Elizabeth LeCompte.

Si la version de « Symphony of Rats » qui joue au REDCAT (jusqu’à mercredi) est plus Wooster Group que Foreman, il y a suffisamment des deux pour ravir et déranger les sens théâtraux.

Foreman et le groupe Wooster partagent une aversion pour la linéarité, le réalisme psychologique et le didactisme de toute sorte. Le collage et la collision sont leurs modes multimédia préférés. Ils rejettent la représentation directe dans leur conception théâtrale, créant leurs propres univers surréalistes plutôt que d’ajouter à la réserve de contrefaçons du monde connu.

Après une décennie et demie passée à voir tout ce que je pouvais de Foreman et du groupe Wooster dans les années 1990 et au début des années 90, j’en suis venu à apprécier les différences essentielles entre ces deux pionniers artistiques. Derrière les fantasmagories de Foreman se cache l’esprit de l’artiste qui interroge ses propres chambres secrètes. En revanche, sous les couches de pitreries postmodernes du Wooster Group, il n’y a que d’autres couches de performances. Il n’y a pas de conscience unique sous l’œuvre. La réalité elle-même est une forme d’interaction théâtrale.

Le groupe Wooster – et, soit dit en passant, c’est formidable de voir l’entreprise de retour dans son siège de Los Angeles – fonctionne sur une dynamique de groupe. Foreman, qui a écrit, réalisé et conçu plusieurs de ses propres productions, est plutôt un autocrate collaboratif. Sa présence dans son œuvre est incontournable. (Dans sa production de « Symphonie des rats », le visage de la créature de l’espace qui s’entretient avec le président était celui de Foreman.)

Foreman, âgé de 87 ans, a donné sa bénédiction à Valk, LeCompte et à l’entreprise pour qu’ils s’approprient la pièce. Et c’est exactement ce qu’ils ont fait.

Ari Fliakos joue le président. Il commence cette nouvelle production en racontant un rêve fiévreux qu’il a fait après avoir été vacciné contre le COVID-19 et la grippe. Cette anecdote confond le voyage psychédélique que subit son personnage avec l’acteur lui-même. C’est comme si Fliakos était en pleine crise avec le président. Le spectacle qui s’ensuit est fascinant.

Jim Fletcher, assis, et Ari Fliakos dans « Symphony of Rats ». (Ange Origgi/REDCAT

)

Le président reçoit des messages pessimistes qu’il croit provenir de l’espace. Naturellement, il s’inquiète de son état d’esprit. «Mon Polaroid mental est cassé», dit-il. « Je prends une photo, mais rien ne se passe. »

Il est entouré de forces qui semblent déterminées à le faire basculer définitivement par-dessus bord. Jim Fletcher, équipé comme un savant fou sur un coup de pied électronique rétro, suit le président comme s’il se promenait dans ses rêves tordus, parfois sous l’apparence d’un rongeur inhabituellement grand.

Assis à l’une des tables de conférence emblématiques du Wooster Group et s’exprimant à travers un panier de basket, Guillermo Resto entonne des remontrances sur le ton de Dark Vador. Niall Cunningham exerce un ministère espiègle auprès du président, le préparant à la prochaine phase de son hallucination. Une figure féminine à l’écran étend la folie au cosmos numérique.

Dans son introduction publiée à la pièce dans « Unbalancing Acts : Foundations for a Theatre », Foreman note que, lorsqu’il dirigeait les acteurs du Wooster Group dans « Symphony of Rats », il visait un « style de performance plus sobre et intériorisé » que était la coutume de la troupe. Il voulait que le président (joué par l’intrépide et irrépressible Ron Vawter) résolve clairement ses propres conflits mentaux. Pour Foreman, la politique de la pièce se résume à la question fondamentale de la « gestion du bruit », c’est-à-dire de l’ambiguïté, dans la vie psychique.

La version du Wooster Group est bien loin de la vision « sobre » et « émotionnellement autonome » que Foreman prétendait rechercher. L’univers de la pièce est celui de la satire de science-fiction, souligné comme un blockbuster estival plein de suspense et joyeux. C’est un monde de citations cinématographiques, dans lequel « Women in Love » est juxtaposé aux pitreries de la comédie d’action sanglante de « The Suicide Squad » et une séquence de « The Great Dictator » de Charlie Chaplin est reconstituée pour des coups de pied résonnants.

C’est aussi un monde dans lequel les personnages numériques semblent prêts à attirer les gens sans méfiance vers des endroits d’où ils ne reviendront peut-être jamais. Brouiller la frontière entre les humains et la technologie est depuis longtemps une spécialité du groupe Wooster. Cette production de « Symphony of Rats » m’a donné envie que l’entreprise s’attaque de manière soutenue à la tempête à venir de l’intelligence artificielle. Ici, nous avons un aperçu de son impact possible sur la stabilité de l’identité humaine.

Cette offre du Wooster Group rapproche l’entreprise de l’art de l’installation conceptuelle. L’œuvre se déroule comme une série de mouvements, une vignette succédant à la suivante d’une manière qui peut sembler statique d’un point de vue dramatique. Au moment où nous arrivons à la séquence « Tornadoville », nous pourrions être n’importe où – ou nulle part.

Le lieu est toujours le cerveau du président, mais la navigation précise est laissée aux acteurs. Aussi captivants que soient la vidéo de Yudam Hyung Seok Jeon et la conception sonore et la musique d’Eric Sluyter, c’est l’individualité hypnotique et la discipline exemplaire des interprètes qui retiennent notre attention.

Essayer de donner un sens à « Symphonie des rats », c’est comme courir après le rêve d’un étranger. Mais le sens est surfait chez des acteurs qui savent surmonter toute compétition sensorielle grâce à la singularité de leur art.