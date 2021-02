Vous ne pourrez pas arrêter de penser à «C’est un péché».

La superbe série de HBO Max (en streaming maintenant, ★★★★ sur quatre), diffusée au Royaume-Uni en janvier, est l’histoire de la crise du sida des années 1980 à Londres racontée par un groupe de jeunes amis éprouvant la peur, la tragédie et la communauté. Se déroulant au cours de la décennie charnière de l’épidémie, la série est déchirante mais aussi joyeuse et incroyablement drôle: un portrait de personnage profondément émouvant de jeunes vies étouffées bien trop tôt. C’est de loin la meilleure série de 2021 à ce jour, un morceau de télévision fantastique et émouvant.

Créé par Russell T. Davies (« Queer as Folk », « Years and Years »), « Sin » tourne autour d’un groupe de jeunes amis, pour la plupart des homosexuels, qui partagent un appartement à Londres dans les années 1980. Ritchie (Olly Alexander) est un acteur extraverti mais en difficulté, en désaccord avec sa famille conservatrice sur son choix de théâtre au lieu d’une carrière en droit. Roscoe (Omari Douglas) fuit les membres de sa famille immigrante nigériane après avoir tenté de prier sa sexualité, et finit par nouer une relation avec un politicien enfermé (Stephen Fry). Colin (Callum Scott Howells) est un enfant gallois calme mais impatient désespéré de se connecter dans la grande ville, qui découvre la communauté gay de Londres par le biais d’un gentil collègue (Neil Patrick Harris).

Ajouté au groupe sont Ash (Nathaniel Curtis), un enseignant fringant; Gregory (David Carlyle), l’homme d’État aîné du groupe; et Jill (Lydia West), une actrice qui est allée à l’université avec Ritchie et Ash et a développé une amitié intensément étroite avec eux.

Au début, le groupe, en particulier Ritchie, est sceptique quant aux rapports chuchotés sur une maladie qui ne tue que les hommes homosexuels, se délectant de leur nouvelle liberté d’avoir des relations sexuelles, de poursuivre leurs rêves et de s’amuser loin des parents et des restrictions sociétales. Mais à mesure que les amis sont infectés, la réalité de la crise s’installe.

La façon dont les personnages tentent de rester en sécurité sans informations précises, conseils du gouvernement ou assistance rappelle étrangement les premiers jours de la pandémie COVID-19. Le portrait de la série de l’homophobie dévastatrice du gouvernement, du système médical et de la société de l’époque est une mise en accusation mordante de ceux qui sont complices de l’épidémie qui a coûté tant de vies.

Les jeunes acteurs qui composent le noyau de la distribution sont incroyablement qualifiés, en particulier Alexander et West. Le leader du groupe de musique Years & Years, Alexander apporte charisme et magnétisme à Ritchie, dont la turbulence extérieure est en contradiction avec une honte interne. Jill occupe un espace unique dans le groupe, luttant contre une maladie pour laquelle elle court un risque minime, mais surtout impuissante à aider les amis qui meurent autour d’elle. Dans une production différente, moins performante, Jill pourrait être un chiffre, simplement là pour ajouter une voix féminine à une distribution principalement masculine. Mais West et le scénario lui imprègnent de profondeur et de complexité.

Il y a une terrible tragédie intégrée dans le cadre de « Sin », et la saison de cinq épisodes comprend beaucoup de tristesse. Mais ce n’est ni implacable ni épuisant – tout comme la vraie vie, la tristesse est mêlée d’humour et de joie. «Sin» n’est ni pédant ni devoir à faire. C’est captivant et émotionnel, sans devenir écrasant.

Alors que le VIH et le sida figurent en bonne place dans le récit du «péché», il est trop réducteur pour le classer uniquement comme un «drame du sida». C’est une série intimement en conversation avec la vie et la mort, avec la possibilité de la jeunesse et l’injustice du potentiel annulé. C’est une célébration de la communauté LGBTQ, sans vergogne sexy et amusante, mais émouvante et sombre quand il le faut.

Et ce n’est certainement pas un péché.