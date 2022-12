Critique: le biopic maladroit de Whitney Houston gâche les compétences de sa star

La voix de Whitney Houston était unique en son genre et l’équipe créative derrière un nouveau biopic à gros budget de la chanteuse n’a eu d’autre choix que d’être d’accord.

Naomi Ackie, qui joue Houston dans “I Wanna Dance With Somebody”, réalise une performance féroce mais est invitée à se synchroniser sur les lèvres tout au long des plus grands succès de Houston. L’effet est, au mieux, une séance de karaoké coûteuse.

Le dilemme dans lequel le don prodigieux de Houston a placé tout le monde est compréhensible : les chances de trouver quelqu’un qui ressemble au chanteur sont déjà assez difficiles ; trouver quelqu’un qui a aussi la capacité vocale impressionnante et flottante est une course de dupe.

Mais la solution aurait été de choisir entre se concentrer sur l’histoire de Houston ou faire un documentaire qui la présente en train de chanter. Il est injuste de demander à Ackie d’agir de tout son cœur et de lui faire exécuter de grandes parties des performances live emblématiques de Houston en mode mimique. C’est un canyon étrange.

Le film est écrit par Anthony McCarten, qui a raconté l’histoire de Freddie Mercury dans “Bohemian Rhapsody” et passe un bon moment avec deux spectacles à Broadway – “The Collaboration” sur les artistes Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat et “A Beautiful Noise”. une comédie musicale sur Neil Diamond. McCarten a clairement impressionné les producteurs par sa capacité à raconter les histoires d’icônes modernes, mais avec Houston, le crochet est, eh bien, la pression commerciale.

« I Wanna Dance With Somebody » ressemble plus à un épisode à la mode de « Behind the Music » sur l’album des plus grands succès de Houston. Il s’appuie sur tous les clichés: parents autoritaires, petits amis mauvais garçon et montages vertigineux et pétillants de champagne en montant et montages maussades en descendant alors qu’elle est traquée par des paparazzi.

Houston est dépeinte comme une femme qui ne saisit son destin que tard dans sa vie écourtée après avoir lutté avec le fardeau d’être le soutien de famille pendant la majeure partie.

“Tout le monde m’utilise comme guichet automatique !” crie-t-elle à un moment donné.

Stanley Tucci joue un Clive Davis discret et inquiet – le directeur du disque a aidé à produire le film et se présente comme un prince – et Nafessa Williams est superbe en tant que meilleure amie, manager et amante de Houston.

McCarten cadre l’apogée de la vie de Houston aux American Music Awards de 1994, où elle a remporté huit prix et interprété un mélange de chansons. C’est là que la caméra du réalisateur Kasi Lemmons commence et se termine, une partie d’une section finale atroce au revoir à l’icône qui dure ce qui semble être une heure et se termine par une déclaration écrite autoritaire selon laquelle Houston était la “plus grande voix de sa génération .”

Crédit au domaine de Houston pour ne pas assainir la vie de Houston, montrant sa première histoire d’amour avec une femme, ses parents insistants et exigeants, le contrecoup de certains membres de la communauté noire et ne pas avoir peur de la descente dans la drogue qui la tuerait en 2012 à 48 ans.

“Pour chanter avec les dieux, il faut parfois une échelle”, explique Houston dans le film.

Certains faits saillants du film incluent Houston et Davis choisissant des chansons à succès dans son bureau et les recréations du tournage de la vidéo “How Will I Know” et la performance triomphale de l’hymne national de Houston au Super Bowl XXV. La costumière Charlese Antoinette Jones a joyeusement refait les looks clés, du nœud pour les cheveux et des manchettes de Houston à la superbe robe de mariée avec un chapeau cloche perlé et pailleté.

Moins bien réalisée est la section explorant son tournage de “The Bodyguard” – les cinéastes essaient de faire passer un vieux clip de Kevin Costner sur le plateau, un truc qu’ils réessayent plus tard avec Oprah – et la représentation du mari Bobby Brown n’est pas nuancé, lui laissant le méchant clair de la pièce. Lemmons (“Harriet”) utilise également une image récurrente d’un robinet qui goutte, une manière sans grâce de préfigurer sa mort.

La performance d’Ackie est quelque chose à applaudir, recherchant le genre d’authenticité qu’Andra Day a canalisé lorsqu’elle s’est également attaquée à une icône musicale condamnée dans “Les États-Unis contre Billie Holiday”.

Mais tant de maladresses, des scènes mettant en scène un drame anormalement intensifié avec peu de perspicacité et l’authenticité compromise des performances entraînent “I Wanna Dance With Somebody” vers le bas – finalement, ce n’est pas bien mais ça va.

“Je veux danser avec quelqu’un”, une sortie de Sony Pictures exclusivement dans les salles le 23 décembre, est classé PG-13 pour “un fort contenu de drogue, un langage fort, des références suggestives et le tabagisme”. Durée : 146 minutes. Deux étoiles sur quatre.

—Mark Kennedy, Associated Press

