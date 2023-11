Critique : « L’Attaque des Titans » diffuse une finale lourde et émouvante | Divertissement

Après près d’une décennie, L’Attaque des Titans a enfin pris fin avec sa finale diffusée le week-end dernier.

Après avoir laissé aux téléspectateurs quatre saisons et trois films, le dernier chapitre concluait la série et bouclait l’intégralité de la franchise. Cette finale comportait beaucoup de choses à déballer, avec de lourdes émotions et de nouvelles réponses à des questions.

Le dernier chapitre reprend là où nous avons laissé nos personnages. Atteignant enfin le Titan fondateur, la dernière bataille commence alors qu’Armin, Mikasa et leurs camarades restants tentent d’atteindre Eren et de le soustraire au contrôle d’Ymir afin d’arrêter le grondement. Alors qu’ils commencent leur combat, ils se retrouvent entourés par les Neuf Titans, toutes les formes de titans qui les ont précédés.

Au fur et à mesure que ces scènes se déroulent, les spectateurs sont plongés dans l’animation détaillée. Allant d’un large spectre d’émotions à une action à large spectre, la narration est renforcée par l’épisode final visuellement captivant. Alors que la boucle est bouclée, des thèmes majeurs tels que le sacrifice et la liberté restent mis en avant.

Avec le retour de Gabi, Annie et Falco, qui savent désormais voler, les personnages ont pris un avantage. De nombreux téléspectateurs, en particulier ceux qui n’ont pas lu le manga, ont été choqués par la nouvelle apparence de Falco et sa capacité à voler, même si cela a été largement évoqué dans le dernier épisode.

Pendant que les autres combattent les Titans du passé, Armin se réveille sur le Chemin après avoir été emmené par un titan étrange, où il trouve Zeke.

Cette scène est préjudiciable au chapitre à cause du réveil de Zeke. Armin réveille Zeke de sa transe qui convainc ensuite certains de leurs anciens alliés de les aider à se battre ; Beretoldth, Porco et Marcel pour n’en nommer que quelques-uns. Alors qu’ils sont libérés, Zeke se révèle à Levi, permettant à Levi de le tuer.

Ce moment de la mort de Zeke marqua la paix pour eux deux. Zeke était prêt à arrêter de se battre et Levi avait désespérément besoin d’exécuter le dernier ordre d’Erwin et de venger ses camarades tombés au combat pour passer à autre chose.

Le vent semble tourner brièvement avec l’aide des titans du passé.

Jean est capable de faire exploser les bombes enroulées autour du cou des Titans fondateurs, mettant apparemment fin au grondement et sauvant le reste de l’humanité.

Cependant, on se rend vite compte qu’Eren est bien plus implacable que cela. Alors qu’Eren prend une nouvelle forme, il prend la décision de transformer les réfugiés eldiens restants en Titans dans une tentative de pouvoir.

Etant donné qu’Annie, Reiner, Pieke, Armin, Mikasa et Levi sont immunisés contre cette attaque, ils s’échappent sur Falco avant la transformation dans une dernière tentative pour arrêter Eren, laissant Connie, Jean et Gabi derrière eux.

Pour les téléspectateurs qui ont aimé Connie et Jean et qui sont tombés amoureux de la rédemption de Gabi, ce fut une scène émouvante à endurer.

Après Eren sous sa nouvelle forme et Armin sous sa forme colossale, ils commencent la bataille finale où Mikasa est capable de porter le coup final, mettant fin à la vie d’Eren et arrêtant enfin le grondement.

Une fois qu’Eren a été tué, la malédiction des titans a été levée, faisant revenir tous les humains transformés, tels que Connie, Jean et Gabi, et privant Armin, Pieke, Annie, Falco et Reiner de leurs pouvoirs.

Même si le grondement a été stoppé, il reste encore beaucoup à découvrir sur nos personnages. Tout juste capable de s’en souvenir, Eren a rendu visite à Armin et Mikasa dans un état de rêve pour un dernier adieu, sachant que cela se terminerait par sa mort. Bien que nous n’ayons jamais vraiment vu Eren et Mikasa ensemble, Eren a confirmé leur amour.

La finale se termine avec l’avenir de tous nos personnages restants.

Mikasa parvient à enterrer correctement Eren, bien que dévastée par sa mort, elle finit par vivre une vie heureuse et épanouie avec Jean, ce qui est principalement spéculé par les fans et est enterrée dans son écharpe à côté de lui.

Annie, Reiner, Pieke, Connie et Jean deviennent les visages de la paix entre Paradis et Marley, tandis que Falco, Gabi et Levi restent sur place pour commencer leur nouvelle vie et reconstruire l’humanité.

Le générique de fin révèle avec une subtile allusion que l’histoire se répète. Révélant la guerre et l’apocalypse dans le futur, nous nous retrouvons avec un jeune garçon s’aventurant dans le même arbre qui a donné au fondateur Ymir ses pouvoirs de titan.

La finale résumait l’intégralité des derniers instants qui devaient se produire pour que l’humanité survive. Même si cela semblait précipité, c’était magnifiquement réalisé.

Il y a des moments entre Mikasa et Eren dont les téléspectateurs rêvent depuis des années, et nous avons reçu des réponses à des questions restées sans réponse depuis quatre saisons. Nous avons eu les derniers adieux de chacun de nos personnages perdus et les téléspectateurs ont eu un avant-goût de la clôture.

Ce fut une expérience magnifiquement douloureuse à endurer. Sachant que même si Eren a fait tout cela avec l’intention de paix, nous pouvons voir que le monde ne connaîtra jamais la vraie paix tant que l’humanité règnera.