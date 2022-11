Critique : “L’année de la pensée magique” répond parfaitement à l’intention de Joan Didion

“Les détails seront différents, mais cela vous arrivera”, dit-elle. “C’est ce que je suis ici pour vous dire.”

La pièce est un rapport d’un abîme émotionnel, mais malgré toute son intensité, elle n’est ni sombre ni surmenée. C’est rigoureusement auto-examinant, sèchement auto-moqueur, assez abasourdi – en quelque sorte à la fois non sentimental et consommé avec amour.

Didion se souvient de son cerveau traumatisé voulant repousser une nécrologie pour Dunne dans le Los Angeles Times, parce que peut-être à Pacific Time, il était encore en vie. Elle se souvient d’avoir “juste joué le jeu”, pendant un bon moment, avec l’idée qu’il était mort.

Ce dont elle ne se souvient pas – comme précisément quand l’ambulance est arrivée à leur appartement, ou combien de temps les ambulanciers sont restés – elle le complète avec des recherches, car c’est le genre de personne qu’elle est : une femme avec un intellect aiguisé comme un rasoir qui armure elle-même avec la connaissance. Quelqu’un apparemment trop fermement en contrôle pour se désamarrer.

Vivian Bearing, le professeur mourant de “Wit”, est également de cette façon, ce qui fait partie de l’éclat de lancer Chalfant ici. Elle ne ressemble pas physiquement à Didion et elle ne tente pas de se faire passer pour elle. Mais sa Didion a cette même qualité cérébrale aiguë et cette même vulnérabilité déstabilisée, avec une chaleur subtile et charismatique.

Didion, décédée en décembre, voulait tellement protéger sa petite famille. Elle ne pouvait pas, mais elle pouvait alerter le reste d’entre nous.

“La vie change en un instant”, répète-t-elle. “L’instant ordinaire.”

L’année de la pensée magique

Jusqu’au 20 novembre dans divers espaces autour de New York (les adresses seront partagées avec les détenteurs de billets le matin du spectacle) ; www.vivecompany.org. Durée : 1h30.