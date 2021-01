Critique «  La raison pour laquelle je saute  »: Portraits de l’autisme

L’adaptation cinématographique, réalisée par Jerry Rothwell (le documentaire sur Greenpeace «Comment changer le monde»), est à la fois un supplément et un effort pour trouver un analogue cinématographique. Utilisant des extraits de l’écriture de Higashida comme narration, il partage les histoires de cinq personnes autistes sans paroles sur quatre continents, tout en utilisant par intermittence les outils de la réalisation de films pour approximer des expériences sensorielles similaires à celles discutées. La bande sonore met l’accent sur le grincement des ressorts de trampoline et les pas rampants des chenilles.

Dans le livre «The Reason I Jump», publié en 2007, l’auteur Naoki Higashida, qui l’a écrit à l’âge de 13 ans, dit qu’il espère expliquer «ce qui se passe dans l’esprit des personnes autistes». Higashida, une personne autiste qui ne parle pas, structure le livre comme un Q. et un A., répondant à des questions comme: «Comment écrivez-vous ces phrases? et «Que pensez-vous de l’autisme lui-même?»

Les portraits sont émouvants et instructifs. En Inde, les étonnants dessins d’Amrit aboutissent à une exposition en galerie. En Sierra Leone, Jestina fait face à la stigmatisation des enfants incapables de s’occuper de leurs parents vieillissants. Ben et Emma, ​​d’Arlington, en Virginie, ont forgé une amitié de plusieurs décennies qui a commencé à l’école maternelle, avant que l’un ou l’autre ne commence à communiquer via un tableau de lettres.