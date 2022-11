Critique: “Kimberly Akimbo”, à la fois grande et petite, saisit le jour

Et bien sûr, je me suis concentré – vous ne pouvez pas vous en empêcher – sur Clark. Elle est si éloignée de la diva beuglante de ces extravagances touristiques que je suis tenté d’appeler ce qu’elle ne chante pas du tout, mais joue sur le terrain.

Et quel jeu intelligent c’est, puisant dans tout ce qu’elle sait. En effet, dans sa Kimberly, j’ai cru sentir une inversion de sa Margaret dans “La lumière sur la place”, une femme dont la fille, à cause d’une condition physique, ne serait jamais beaucoup plus qu’un enfant. Comme c’est étrange et éclairant que, maintenant âgée de 17 ans, Clark joue elle-même une version de cette enfant.

Étant un ancien bon garçon – et, comme Seth, un aficionado des «arts du puzzle» – j’ai commencé à voir le personnage et le spectacle en termes anagrammatiques. (Peut-être celui-ci : casting sublime = meilleure comédie musicale.) Alors que le passé et le présent s’interpénètrent dans la performance de Clark, vous pouvez sentir, comme moi, les thèmes de “Kimberly Akimbo” se recombiner pour atteindre une focalisation encore plus nette. Il ne s’agit pas du tout d’une maladie, à moins que ce ne soit celle que nous avons tous : nous grandissons trop lentement et puis soudainement trop vite. Nous sommes partis (mais espérons que le spectacle ne l’est pas) avant que nous le sachions.

Kimberly Akimbo

Au Booth Theatre, Manhattan; kimberlyakimbothemusical.com. Durée : 2h25.