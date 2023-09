Critique : Kareena transmet une large gamme d’émotions à Jaane Jaan

Qu’il s’agisse d’un acte de représailles impulsif ou d’une frappe planifiée visant à éliminer une menace, un meurtre est un meurtre. Mais lorsque les principes mathématiques sont utilisés pour révéler ou obscurcir la vérité, un tueur peut-il échapper à la corde ? Telle est la question que se pose le thriller mystérieux habilement conçu et superbement interprété du scénariste-réalisateur Sujoy Ghosh. Jaane Jaan réponses.

Le film Netflix s’articule autour d’une mère célibataire et de sa fille de 13 ans scolarisée, entraînées dans une tentative de dissimulation calculée mais risquée et dans une enquête policière qui aboutit à une piste presque inexistante.

Un scénario tendu, des dialogues raffinés (de Ghosh et Raj Vasant), des performances de premier ordre et un sens aigu du lieu contribuent à renforcer le mystère qui entoure un professeur de mathématiques solitaire qui vaque à ses tâches quotidiennes avec un détachement mécanique et une femme qui emménage. à côté et devient un objet d’obsession silencieuse pour l’homme solitaire.

Basé sur le troisième roman de la série Détective Galileo de Keigo Higashino, Le dévouement du suspect XJaane Jaan ne prend que quelques minutes pour livrer le moment décisif à partir duquel tout le reste de l’intrigue découle.

Le suspense naît de l’enchaînement d’événements déclenchés par un incident malheureux qui met à l’épreuve le génie du professeur de mathématiques et met en péril l’avenir de son voisin. Jaane Jaan est une procédure policière révolutionnaire qui dissèque l’esprit de trois personnages plutôt que de se dérouler comme un polar standard (en tout cas, nous savons qui dès le début).

Maya D’Souza (Kareena Kapoor dans ses débuts sur OTT) a échappé à un passé malheureux et s’est installée dans une vie stable qui tourne autour de sa fille et d’un café prospère à Kalimpong. Naren Vyas (Jaideep Ahlawat) est amoureux des mathématiques plus que de toute autre chose au monde.

Le détective de la police de Mumbai Karan Anand (Vijay Varma), envoyé en mission à Kalimpong, est le seul à mettre toutes ses cartes sur table. Il est à la recherche d’un homme recherché. Sans bagage émotionnel ou psychologique qui l’alourdit, il se met au travail avec un policier local, le sous-inspecteur Sundar Singh (Karma Takapa, qui ne perd aucune occasion de faire sentir sa présence).

Lorsque le passé de Maya revient la traquer, le bien-être de sa fille Tara (Naisha Khanna) devient sa priorité. Elle trouve un allié improbable en la personne de Naren, qui tente maladroitement de trouver une vie au-delà des mathématiques et de ses séances de jujitsu du soir.

Il s’avère que Karan et Naren étaient camarades de classe. Alors que les deux hommes s’interrogent mutuellement, le flic subit une pression croissante de la part de son patron pour retrouver un policier corrompu et pilier du racket hawala, Ajit Mhatre (Saurabh Sachdeva dans une superbe apparition), qui a été vu pour la dernière fois à Kalimpong.

La construction précise du monde et les dialogues mesurés – un drame policier en hindi évite pour une fois les gros mots – rendent la bataille d’esprit entre les deux hommes toujours captivante et intrigante, même si le public sait ce que l’on cherche à faire. être balayé sous le tapis.

L’amour ou, pour être précis, l’engouement qui se rapproche dangereusement du harcèlement, trouve une façon extrêmement étrange de s’exprimer dans le cas de Naren, tandis qu’un soupçon de désir colore les échanges de Karan avec Maya, sa principale suspecte. L’obsession, la jalousie et l’angoisse sont toutes en jeu alors que le trio marche sur un terrain éthiquement glissant.

Le mur qui entoure le professeur de mathématiques peu communicatif, une énigme impénétrable enfermée dans une coquille incassable, est comme la brume qui plane sur Kalimpong. Il cache beaucoup de choses tout en se déplaçant constamment pour révéler des coins et des perspectives jusque-là cachés. Karan abandonne presque l’affaire, après s’être cogné la tête contre le mur à plusieurs reprises.

Maya doit tenir bon malgré tout cela face aux dichotomies auxquelles elle est confrontée. Son assistante Prema (Lin Laishram) affirme que leur café fait les meilleurs momos de la ville. Mais ce n’est pas pour les dumplings que Naren se rend chaque jour au restaurant.

Naren, posé et terriblement timide, a la racine des cheveux dégarnie, a l’air plus âgé qu’il ne l’est et marche comme un homme qui préfère laisser le temps passer. Il joue aux échecs avec lui-même et pose des questions si difficiles que les autorités scolaires lui demandent d’y aller doucement. Mais il a ses raisons. Tirez plus haut, le monde ne descendra pas à votre niveau, dit Naren à un étudiant.

Jaane Jaan explore l’isolement débilitant d’un homme perdu dans son propre monde ainsi que les pièges que rencontre une femme déterminée à laisser son passé troublé derrière elle. De multiples dualités – protecteur-prédateur, victime-agresseur, ami-ennemi et génie-étrange – sont au cœur de cette intrigue tordue.

Le titre, qui pourrait suggérer qu’il s’agit d’une histoire avec un fond de romance, vient de l’un des rares numéros de cabaret chanté par Lata Mangeshkar (Intaqam, 1969, filmé sur Helen). La chanson est jouée dans un bar karaoké et donne un aperçu éphémère de l’histoire de Maya.

Jaane Jaan est agrémentée d’une multitude de chansons rétro d’autres décennies de musique de film hindi. Certains d’entre eux jouent si faiblement qu’ils sont presque inaudibles. La conception sonore d’Anirban Sengupta et la musique de fond de Shor Police (Clinton Cerejo et Bianca Gomes) ajoutent une allure appréciable au paysage sonore du film.

Le choix des chansons peut sembler un peu arbitraire, mais elles rappellent ensemble une époque de musique de film hindi toujours populaire, même si elles soulignent – au moins une poignée de numéros – ce que fait la protagoniste féminine de Jaane Jaan s’enfuit.

La monteuse Urvashi Saxena crée des motifs nets et complexes en entrecoupant les scènes les unes dans les autres tout au long du film. Le directeur de la photographie Avik Mukhopadhyay situe la mystique de Kalimpong dans des décors quotidiens sans recourir à aucun moyen intrusif.

Kareena Kapoor transmet une large gamme d’émotions dans une performance empreinte d’une remarquable retenue. Jaideep Ahlawat réalise un travail léger sur un personnage extrêmement exigeant, capturant l’intériorité et le langage corporel de l’homme avec un effet époustouflant.

Vijay Varma, qui doit travailler le plus dur parce que son policier est dépourvu des couches que possèdent la mère célibataire et le professeur de mathématiques, élève le personnage bien au-dessus de l’ordinaire en lui conférant les nuances comportementales les plus subtiles.

Jaane Jaan reste fidèle au texte sur lequel il est basé (à quelques ajustements mineurs ici et là et un écart majeur par rapport à la fin du roman) – et à son genre – mais il édulcore consciemment et intelligemment les tropes conventionnels du drame policier.

Avec le scénariste-réalisateur, les techniciens, l’équipe musicale et les acteurs à leur meilleur, Jaane Jaan est un triomphe à tous points de vue.