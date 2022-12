Critique “Jusqu’à la fin” : voir du rouge tout en étant laissé en lecture

La dernière image qui clignote avant la carte de titre du documentaire “To the End” est une vidéo capturée à l’intérieur d’une voiture alors qu’elle traverse une forêt engloutie par les flammes. Les images montrent l’enfer de la saison des incendies de forêt en Californie, et plus que toute image qui suit, cette ouverture présente une vision saisissante des effets apocalyptiques du changement climatique mondial.

Le film passe rapidement des ravages de la terre aux salles de conférence et aux chambres du Congrès‌. À l’aide d’interviews et de séquences de vérité, le documentaire suit des militants et des stratèges politiques comme Varshini Prakash du Sunrise Movement et Alexandra Rojas de Justice Democrats, ainsi que la rédactrice politique, Rhiana Gunn-Wright. Ces jeunes ont fait de la recherche de solutions politiques au changement climatique le travail de leur vie. La première étape majeure à laquelle ils sont confrontés est les élections de mi-mandat en 2018, qui marquent l’élection de la candidate progressiste Alexandria Ocasio-Cortez, qui est longuement interviewée tout au long du documentaire. La réalisatrice Rachel Lears suit ensuite ses sujets jusqu’à l’élection présidentielle de 2020 et jusqu’à l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation axée sur le climat en 2022.

Au cours de cette période, les militants et les politiciens représentés connaissent d’innombrables versions du non avant d’entendre un oui à une intervention significative dans la crise climatique. Ils sont souvent contraints de faire des compromis en raison du manque de soutien des électeurs et du manque d’intérêt des politiciens. Lears ressent clairement une sympathie sincère pour ses sujets et une passion pour leur cause, mais le film reproduit souvent pour les téléspectateurs la même atmosphère de désespoir qui fait de l’activisme climatique une vente difficile pour les électeurs. La représentante Ocasio-Cortez offre le meilleur antidote au désespoir à l’écran – elle est drôle, une stratégie politique astucieuse.

Jusqu’à la fin

