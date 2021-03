La série vient de « The Walking Dead » Robert Kirkman, basé sur sa bande dessinée avec Cory Walker et Ryan Ottley. Dans le département du bon timing, Steven Yeun, ancien élève de « Dead », nouvellement nominé aux Oscars pour « Minari » – donne la voix de Mark Grayson, 17 ans, dont le père est l’étrange visiteur d’une autre planète Omni-Man ( JK Simmons), et dont les pouvoirs commencent à peine à se manifester.

Comme « The Boys », « Invincible » a une dette manifeste envers la Justice League de DC, avec une équipe de super-héros connue sous le nom de Guardians of the Globe, et plus tard un groupe plus jeune d’adolescents, euh, titans, qui – grâce à un développement plutôt choquant – sont obligés de grandir rapidement.

La première commence un peu lentement, mais elle se dirige vers un moment grand et brutal, qui met en place un mystère sérialisé au cœur de la série. Pourtant, ce n’est qu’une partie d’un concept qui joue également avec les aspects de passage à l’âge adulte de l’histoire de Mark, de la sélection d’un costume au choix d’un nom qui reflète le titre; à des préoccupations plus banales, comme le lycée, les hormones chez les adolescentes et sa maman inquiète (Sandra Oh).

L’animation reste un support idéal pour les adaptations de bandes dessinées, comme en témoigne le défilé plus difficile de Warner Bros. de titres DC, dont certains portent des cotes R. L’action ici est nette et parfois extrêmement sanglante, d’une manière qui montre très clairement – ou devrait – que ce n’est pas destiné aux enfants.