Mais « Infinite » est un film sur les super-héros, ce qui signifie que les enjeux doivent devenir, au minimum, de la taille d’une planète. Il s’avère qu’Evan n’est pas délirant : il est spécial. Il fait partie d’un groupe restreint d’âmes, appelées « l’Infini », qui naissent (et renaissent) avec la capacité de se souvenir de toutes leurs compétences et expériences de vies passées. Parmi ce lot, il y a des méchants qui veulent faire sauter le monde et des gentils qui veulent le sauver. (Que les deux factions utilisent des méthodes similaires – écraser des voitures gonflées dans les rues de la ville sans se soucier des dommages collatéraux – ne sont pas résolus, bien que je ne serais pas surpris si une suite se consacrait à se tordre la main pour le plus grand bien.)

Il y a une première scène dans « Infinite », celle d’Antoine Fuqua thriller de science-fiction sur Paramount+ , qui ressemble à une sortie d’un drame social. Evan McCauley de Mark Wahlberg assiste à un entretien d’embauche dans un restaurant, où le propriétaire visqueux lui parle de ses problèmes passés avec la santé mentale avant de le licencier brutalement. « Qui va embaucher un schizophrène diagnostiqué avec des antécédents de violence ? » se demande Evan abattu en voix off alors qu’il rentre chez lui. J’ai été désarmé par le pathos à taille humaine de cette scène : Evan a des factures à payer et des pilules à acheter, comme nous tous.

Chiwetel Ejiofor incarne le méchant alpha hargneux, Bathurst, qui en a tellement marre de se rincer et de répéter son existence qu’il a inventé un appareil – élégamment nommé « l’œuf » – pour raser toute vie. Evan l’a arrêté lors d’une précédente tournée et doit le faire à nouveau, mais il doit d’abord désengorger des siècles de souvenirs et de super-pouvoirs. Et donc Nora (Sophie Cookson), l’une des bonnes filles, emmène Evan vers une destination mystique de type Wakanda, abritant un centre de recherche de type Xavier Institute, où il suit une routine d’entraînement de type Batman pour sauver l’humanité d’un Thanos. -comme le totem Infinity Stone du méchant.

Il y a une blague à faire ici sur le déjà-vu oppressant d’un film sur les réincarnations sans fin, mais je me sentirais comme un record battu pour l’avoir fait. Exiger de l’originalité à ces franchiseurs algorithmiques, c’est passer à côté de l’essentiel. Mais le problème avec le spin d’Antoine Fuqua sur la formule, c’est qu’il s’agit principalement de formule et presque pas de spin. C’est comme si Fuqua et ses scénaristes (Ian Shorr et Todd Stein) avaient trouvé le code source du genre et l’avaient imprimé en 3D sans aucun des frissons primitifs qui rendent ces blockbusters regardables : construction d’un monde complexe et en constante expansion ; des objets géants sifflant les uns dans les autres avec des booms satisfaisants ; personnages charismatiques défiant la mort avec panache.

Au lieu de cela, « Infinite » s’embrouille avec une philosophie orientale insipide et a pour la plupart des acteurs sans charme (à l’exception d’Ejiofor, magnétique contre toute attente) duel et de la conduite tout en articulant une exposition qui manque même un brin de sous-texte. Evan et ses semblables sont appelés les «croyants», l’équipage de Bathurst est les «nihilistes» et Jason Mantzoukas joue un génie de la technologie qui contrôle ses gadgets de fantaisie avec des déclarations comme «Ouvrir la porte de la salle d’armes!

Ce qui est intéressant dans toute cette littéralité sans vergogne, c’est à quel point cela plaide à nu pour la propre perpétuation du film. « Infinite » se termine par un baratin pop-psych sur la façon dont chaque nouvelle histoire est une chance d’espoir et de possibilité. Qui peut reprocher à Bathurst d’être fatigué de revivre les mêmes choses encore et encore? Pourtant, alors qu’il veut brûler le monde, je garde toujours espoir pour le cinéma.

Infini

Classé PG-13 pour les grosses explosions et les duels sanglants. Durée 1 heure 46 minutes. Regardez sur Paramount+.