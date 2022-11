Critique “Incroyable mais vrai”: Track to the Future

Quelle que soit la façon dont vous réagissez à l’œuvre loufoque du cinéaste français Quentin Dupieux, son originalité délirante est réjouissante. À travers une série de films à l’extérieur mettant en vedette des pneus tueurs, des insectes monstrueux et des vêtements d’extérieur maudits, il est resté déterminé à exposer la tristesse derrière une grande partie de la bêtise humaine. Quel que soit son sujet, il ne s’agit jamais uniquement de gaffe.

Il a également été généralement béni avec des acteurs habiles à vendre des configurations pointillées avec une facilité impassible. Dans “Incroyable mais vrai”, il a le soutien stellaire d’Alain Chabat et Léa Drucker (actuellement à l’affiche de la merveilleuse série Epix “La guerre des mondes”), qui incarnent Alain et Marie, un couple affectueusement calmé qui achète impulsivement une maison de banlieue . A la demande de leur agent immobilier survolté (Stéphane Pezerat), le couple enquête sur une trappe au sous-sol qui cache un étrange tunnel. Où – et quand – le tunnel mènera bouleverser leur vie et réorganiser leur destin.