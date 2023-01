Critique “In From the Side”: l’amour et le rugby jouent un jeu perdant

La romance sportive a toujours une teinte de drame en milieu de travail. La capacité d’un personnage à se concentrer sur un objectif est façonnée à la fois par ses coéquipiers ou ses collègues et par le monde extérieur au jeu ou au lieu de travail. Mais comme la plupart des romances sportives sont le domaine des histoires hétérosexuelles, le drame – l’embrouille de la camaraderie, de l’ambition et des circonstances personnelles – se déroule séparément sur et en dehors du terrain. Le film de rugby gay de Matt Carter “In From the Side” cherche à combler le fossé entre ces genres, avec des résultats mitigés. Dans la moitié sportive du film, un club de rugby gay de Londres fait des efforts pour être pris au sérieux, malgré un manque de financement. Dans la moitié de la romance, Mark (Alexander Lincoln) rencontre un membre d’une équipe plus accomplie, Warren (Alexander King), dans le dos de leurs petits amis. Lorsque Warren rejoint l’équipe de Mark, ils poursuivent leur romance naissante mais doivent la cacher à leurs coéquipiers.

Carter, qui a co-écrit le scénario avec Adam Silver, veut explorer les effets de ce type de comportement, et ses implications complexes, lorsque le travail et le jeu sont en fait la même chose : les amis se font avoir, la stratégie est minée et les histoires emmêlées finissent par enlaçant tout le monde même tangentiellement connecté.