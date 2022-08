Critique “Ils / Eux”: Scared Straight

Lorsque Kevin Bacon apparaît pour la première fois dans « They/Them » de John Logan en tant qu’Owen Whistler, un conseiller dans un camp de conversion gay d’été, il dégage un charisme affable et insinuant qui met les campeurs inquiets à l’aise. Plutôt que de se présenter comme un tyran sectaire, Owen semble gentil et ouvert d’esprit, employant une terminologie de justice sociale pour promettre qu’il n’a pas l’intention de forcer quiconque à être hétéro, mais veut simplement les aider à «trouver leur vérité» – un prévenant attitude qui apaise même partiellement Jordan (Theo Germaine), un adolescent non binaire qui se méfie immédiatement de l’approche de Whistler. Parce qu’il s’agit d’un film slasher, le comportement trop poli de Whistler porte pour le public une menace latente. C’est un film d’horreur sur les adolescents LGBTQ dans un camp de conversion, après tout. Il n’y a aucun moyen que ce soit aussi facile.

La façade géniale de Whistler finit par glisser, et “Ils / Eux” intensifie la violence familière des slashers, alors qu’un maniaque masqué et brandissant une hache commence à massacrer diverses personnes autour du camp. Mais Logan, qui a également écrit le scénario, se sent si réticent à s’engager dans les implications politiques épineuses inhérentes à ce matériel – d’avoir à négocier un casting de personnages gays, transgenres et non binaires dans un contexte d’horreur – que le tout finit par sembler plutôt apprivoiser. Les films de slasher demandent une certaine volonté de provocation, voire de mauvais goût : un peu de zèle incendiaire est indispensable à l’effet. « Ils/eux » veulent absolument éviter d’offenser qui que ce soit et s’efforcent d’éviter toute action qui pourrait être considérée comme problématique. Eh bien, le résultat est probablement inoffensif – un film d’horreur sans sang qui coule dans ses veines.

Non classé. Durée : 1h30. Regarder sur Paon.