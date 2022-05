Critique : “Il n’y a pas de saints”. Il n’y a pas non plus de nouvelles parcelles.

Il peut être difficile de prendre au sérieux des films de genre aussi clichés, et doublement lorsqu’ils insistent pour régurgiter des tropes dans un registre sans humour. Le réalisateur, Ulloa, essaie de masquer l’histoire dérivée en embellissant la violence, coupant des gros plans de blessures de chair et de trous de balle comme une distraction de l’intrigue de routine et du dialogue dur – il semble viser austère et granuleux, mais son dur- les assassins qui parlent, les seigneurs du crime et les marchands d’armes rapprochent le tout du camp involontaire.

Près d’une décennie plus tard, le produit final est là, et ce n’est ni une épave de train colossale ni un chef-d’œuvre incompris. Il s’agit plutôt d’un thriller d’action fade et sans originalité sur une quête de vengeance tout à fait prévisible. Lorsqu’un chef de file local de la drogue, Vincent (Neal McDonough), kidnappe le fils d’un tueur à gages réformé connu sous le nom de jésuite (José María Yazpik), le père doit traverser la frontière mexicaine à sa poursuite. Sur le chemin, il détruit horriblement des hordes de lourds cartels armés dans divers bars et clubs de strip-tease éclairés au néon.

“Il n’y a pas de saints” est un cas étrange. Réalisé par Alfonso Pineda Ulloa, d’après un scénario de Paul Schrader, le film est entré en préproduction à l’automne 2012 sous le titre “Le Jésuite” et a terminé le tournage l’année suivante . Depuis, il prend la poussière sur une étagère de studio. Le retard a donné au projet un air de mystère amplifié par l’implication de Schrader, qui a connu l’une des périodes les plus fertiles de sa carrière.

Mais je me suis retrouvé plus souvent à penser à “Détective Crashmore», la parodie tonitruante du film d’action sur « I Think You Should Leave » de Tim Robinson. Odécrit avec encre comme “un gumbo cosmique” qui combine “l’action des années 90… avec les films d’exploitation des années 70, mais avec des touches modernes”, c’est une imitation mortelle (bien que complètement accidentelle) de “Il n’y a pas de saints”. Mais franchement, “Crashmore” était beaucoup plus amusant.

Classé R pour le langage, la sexualité et la violence graphique extrême. Durée : 1h45. En salle et disponible à la location ou à l’achat sur jeu de Google, Vudu et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.