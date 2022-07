Critique “hypocondriaque”: une mère de toutes les pannes

Dans le thriller psychologique “Hypocondriaque”, la vie et toutes ses horreurs commencent avec Mère. Lorsque le protagoniste du film, Will (joué enfant par Ian Inigo), était jeune, sa mère (Marlene Forte) souffrait de psychose. Sa maladie s’est manifestée par des épisodes intenses et violents. Elle crierait et se blesserait. L’un des souvenirs les plus indélébiles de Will est celui de sa mère qui l’a étranglé alors qu’il était enfant.

Dix-huit ans plus tard, Will (Zach Villa) semble avoir construit une vie plus paisible que son enfance. Il travaille comme céramiste et il a un petit ami aimant, Luke (Devon Graye), qui a hâte de présenter Will à sa famille. Mais la stabilité de Will commence à se fissurer lorsque sa mère, dont il s’est éloigné, reprend contact. Elle lui envoie des boîtes de boîtiers de DVD jetés et des messages vocaux dispersés et perturbés l’avertissant de s’éloigner de Luke. Will est hanté par la peur que sa mère infecte le reste de sa vie, qu’il puisse devenir comme elle. Mais sa peur se transforme en paranoïa lorsqu’il commence à avoir des visions d’un homme-loup monstrueux, un souvenir déformé d’un costume d’enfance.