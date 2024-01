Critique : Hôtel Lutetia, Paris – Spear’s

Situé sur la charmante rive gauche de Paris, Hôtel Lutétia combine un design moderne et frais avec des touches Art déco en clin d’œil à l’histoire illustre de l’hôtel, ainsi que des délices culinaires indulgents et un spa de destination reposant, gracieuseté d’Akasha Holistic Wellbeing.

Conçu à l’origine par la famille Boucicaut et ouvert en 1910, à la charnière de l’Art Nouveau et du début de l’ère Art Déco, Lutetia a rouvert ses portes en 2018 après une rénovation réfléchie et approfondie par The Set, qui a chargé Jean-Michel Wilmotte de redonner à l’hôtel son ancienne gloire.

Wilmotte et son équipe ont ajouté une touche contemporaine réfléchie, insufflant une nouvelle vie à cet hôtel d’importance culturelle tout en faisant un clin d’œil à sa riche histoire au centre de la vie artistique de la rive gauche de la ville.

Avec 184 chambres réparties sur sept étages, la refonte soignée a permis la création de près de 50 suites spacieuses, dont une suite présidentielle de deux chambres ainsi que deux penthouses privés avec leur propre terrasse individuelle – les chambres les plus élégantes de l’hôtel ayant leur propre terrasse privée. vue sur certains des monuments les plus illustres de Paris. Parmi les blocs thématiques proposés, citons la « Chambre de l’écrivain Eiffel », qui évoque l’esprit de certains des anciens habitués de Lutetia, dont Ernest Hemingway et James Joyce. À l’intérieur, un bureau d’écrivain offre une vue panoramique sur la ville, avec une bibliothèque soigneusement approvisionnée que les écrivains peuvent consulter.

Cette rénovation délicate a également permis à Lutetia de recevoir le prestigieux statut de « Palais de distinction » du ministère français du Tourisme, faisant de cette auberge de haut standing la seule adresse de la rive gauche de Paris à être honorée pour son design et ses équipements exceptionnels.

En entrant dans notre magnifique suite, notre charmant concierge nous a présenté une bouteille de Taittinger, peut-être un clin d’œil à l’ancienne vie de l’hôtel sous la propriété de la famille Taittinger. « Nous voulions vous donner un petit avant-goût de la vie parisienne », s’est-elle enthousiasmée, avant de nous adresser un mot de bienvenue attentionné du directeur général de l’hôtel, sur une carte en relief à la silhouette si particulière de Lutetia.

Après avoir profité de notre propre vue sur Paris à travers les charmantes fenêtres fisheye de notre suite au dernier étage autour d’un verre de champagne, nous nous sommes dirigés vers la cour intérieure verdoyante du Lutetia, également ajoutée par Wilmott, qui surplombe et injecte de la lumière dans le restaurant Le Saint German de l’hôtel. L’espace bénéficie également d’une charmante lucarne en vitrail, avec un motif abstrait coloré ressemblant au cosmos, qui surplombe les parieurs alors qu’ils savourent le thé de l’après-midi. Là, nous avons dégusté des plats de saison préparés par le chef Nicolas Guercio, en savourant pâtisseries, friandises, chocolats et glaces. Les cartes de thés du Guercio se renouvellent au fil des saisons, mais s’accompagnent toujours d’une coupe de champagne Veuve Clicquot.

Encore bourré des séduisants biscuits au beurre de cacahuète de notre thé de l’après-midi – et en train de se remettre de son immersion dans le pétillant français toujours aussi effervescent – ​​le véritable festin culinaire se trouvait dans la salle à manger emblématique de l’hôtel, Brasserie Lutétia. Point central de l’hôtel et de son centre social, nous avons dégusté une sélection de plats classiques de la Brasserie : foie gras et veau au citron en entrée, suivis du homard et enfin d’un délicieux délice à la pistache en dessert.

La Brasserie chic était présidée avec attention par une équipe sympathique de serveurs, qui nous ont longuement parlé entre les plats des belles rues sinueuses entourant le Lutetia et de ce à quoi s’attendre de la vie nocturne animée de Paris.

Alors que le début de soirée avançait vers le crépuscule et des vins de dessert toujours plus forts, nous sommes tombés sur le Bar Joséphine du Lutetia, qui incarne pleinement l’esprit artistique de l’hôtel dans les années 1950. La décennie voit Picasso et Matisse s’installer, l’hôtel devenant l’un des favoris de Charles de Gaulle et Serge Gainsbourg. Avec le jazz en toile de fond, nous avons siroté plusieurs expresso martinis et nous sommes sentis nostalgiques des fêtards qui s’asseyaient autrefois et buvaient tout comme nous dans le passé.

Le lendemain matin de la veille a été l’occasion d’un bien-être et d’une récupération bien mérités, grâce au spa Akasha de Lutetia qui propose une sélection de soins comprenant de l’aromathérapie, un bassin profond et un « jacuzzi à débordement » – ainsi qu’un bassin de 17 mètres de long. piscine baignée de lumière naturelle et complétée par de charmantes peintures murales art déco.

En parcourant une dernière fois ses halls d’entrée superbement restaurés, avec de chaleureux lustres en cristal émanant d’en haut, j’ai senti que nous avions profité au maximum de notre petit avant-goût de la vie parisienne – un tourbillon de 24 heures d’histoire de l’hôtel, d’expériences de bien-être et de délices culinaires. Magnifiquement restauré avec un clin d’œil à sa riche histoire, l’Hôtel Lutetia moderne ne déçoit pas.