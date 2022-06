L’ère des coronavirus a également nourri la montée des scènes hip-hop qui prospèrent dans le chaos virtuel des médias sociaux. Cela a été plus évident dans l’essor du drill, qui a recentré le hip-hop dans le courage et le nerf. Même si Drake a déjà joué avec l’exercice, collaborant avec Fivio Foreign et Lil Durk, entre autres, « Honestly, Nevermind » est un disque anti-exercice. Drake a maintenant 35 ans et compte sans aucun doute sur la façon de vivre aux côtés des enfants de ses enfants.

Il ne rappe véritablement que sur deux chansons ici : « Sticky », qui frôle la hip-house (« Two sprinters to Quebec/Chérie, où est mon bec ? »), et « Jimmy Cooks », la dernière chanson, qui met en vedette 21 Savage. , échantillonne Playa Fly et se sent comme une coda pointue de fanfaronnade après 45 minutes de pure libération extatique.

C’est le genre de clin d’œil hip-hop que les albums de Drake affichent depuis longtemps, mais à mesure que lui et ses fans vieillissent, ils ne sont peut-être pas l’étoffe de son avenir. Que « Honnêtement, Nevermind » se révèle être un faux chef ou une nouvelle direction permanente, c’est peut-être une indication qu’il laisse l’ancien Drake – et tous ceux qui l’ont suivi – dans la vue arrière. Comme un grand quart-arrière, il lance le ballon là où ses receveurs se dirigent déjà, pas là où ils ont été.

Canard

« Honnêtement, ça ne fait rien »

(OVO/République)