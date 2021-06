Critique « Holler » : échapper à une vie de ferraille

« Brailler » commence avec Ruth (Jessica Barden), sa protagoniste, en cours d’exécution. Elle court pour déposer des sacs poubelles sur le plateau d’un camion, où l’attend son frère, Blaze (Gus Halper). Ils sortent de la scène et vendent des canettes jetées à Hark (Austin Amelio), qui les paie pour du métal. Bientôt, ils passeront à un travail de ferraille à plus gros enjeux : dépouiller les bâtiments abandonnés du câblage pour des gains plus importants, avec des risques encore plus grands.

La question centrale du film est de savoir si Ruth trouvera le courage de courir à nouveau, de fuir sa ville natale. La réalisatrice, Nicole Riegel, qui fait ses débuts dans un long métrage, a tourné le film dans la partie sud de l’Ohio d’où elle est originaire. Riegel a dit que l’histoire de Ruth a été inspirée par ses propres défis en quittant la région. Même le support — le film Super 16 millimètres, à l’ère du numérique — ajoute à l’ambiance des machines rouillées et abandonnées.