Critique ‘High Ground’: Deux mondes se heurtent dans l’Outback

Plusieurs années après le massacre, Travis est enrôlé par l’armée pour traquer un guerrier indigène, Baywara, qui organise des attaques contre des Blancs dans les gares et dans d’autres localités. En fait, le garçon qu’il a sauvé des années auparavant est le neveu de Baywara. Initialement nommé Gutjuk, il a été adopté par des missionnaires chrétiens et s’est vu attribuer un nouveau nom. Il est magnifiquement joué par Nayinggul, dont la performance sensible, alerte et tendue est une raison substantielle de donner à ce film le bénéfice du doute.