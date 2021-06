Critique ‘Grace and Grit’ : vous me transcendez

Si vous parvenez à traverser les dix premières minutes de «Grace and Grit» sans gémir, alors votre tolérance aux folderols New Age, aux voix off saccharines et aux regards séraphiques est plus élevée que la mienne. Basé sur les mémoires du même nom du philosophe américain Ken Wilber de 1991, ce premier long métrage de Sebastian Siegel (qui a également écrit le scénario) transforme une tragédie réelle – la mort de la femme de Wilber, Treya, d’un cancer métastatique – en un film insupportable . Encombré par la narration récurrente des deux partenaires (interprétés par Stuart Townsend et Mena Suvari), l’histoire se déroule à travers leur voyage de cinq ans, de la première rencontre à une scène de lit de mort si interminable qu’elle exige pratiquement sa propre bande-annonce.

Cette rencontre initiale, cependant, est un doozy, montrant le couple si mutuellement submergé qu’ils ont hâte de rentrer chez eux et de commencer à tenir leur journal. La majeure partie de l’action se déroule après le diagnostic, alors que les deux voyagent de San Francisco au lac Tahoe en Allemagne à la recherche de thérapies marginales toujours plus épuisantes. Il y a un peu de dépression et un peu de bagarre, le tout enveloppé dans une couverture molle de rêves et de présages, de musique flottante et de dialogues fleuris.

« Je ne suis tout simplement pas folle de son écriture », a déclaré la mère de Treya (Frances Fisher) à propos de son futur gendre, prouvant qu’il n’y avait aucun projet que Fisher ne puisse élever, même brièvement. Tout aussi bienvenu est le tour de bataille de Mariel Hemingway en tant que thérapeute énergétique qui croit que tout cancer est causé par un virus et, en commun avec le ton général du film, que l’étonnement de Wilber est incontestable. « J’ai un corps, mais je ne suis pas mon corps », rappelle doucement le gourou lui-même à son épouse souffrante. Je l’aurais frappé en plein dans l’aphorisme. Grâce et courage

Classé R pour les mots durs et le psychobabillage orgueilleux. Durée : 1 heure 51 minutes. En salles et disponible à la location ou à l’achat sur Apple TV, FandangoMaintenant et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.