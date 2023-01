Critique “fermée” : la vie de ce garçon

“Close” commence dans une idylle d’amitié d’enfance, avec deux garçons en train de jouer – courant dans des champs de fleurs, faisant du vélo et inventant des jeux, inépuisablement heureux en compagnie l’un de l’autre. Dire que Léo (Eden Dambrine) et Rémi (Gustav De Waele), qui vivent dans une zone rurale de Belgique francophone, sont inséparables serait un euphémisme. Ils sont comme un seul organisme, un enchevêtrement de membres en pleine croissance et de rêveries paresseuses. Il semble inévitable – mais bien sûr pas pour eux – que leur bonheur ne dure pas. Le film du réalisateur belge Lukas Dhont, nominé cette année pour l’Oscar du meilleur film international, retrace l’évolution de la relation entre Léo et Rémi, des vacances d’été à l’année scolaire. Les garçons, au début de l’adolescence, font face à de nouveaux sentiments et à de nouvelles pressions sociales. Avant, il n’était pas nécessaire de définir ou de défendre leur relation, mais maintenant, elle est passée au crible dans une atmosphère d’homophobie occasionnelle et d’application, à la fois subtile et grossière, de normes et d’attentes de genre.

Les matchs de football sont ponctués d’insultes. Une bande de méchantes filles à la cafétéria veut savoir si Léo et Rémi sont en couple. Léo s’empresse de répondre non, ce qui peut être le premier signe d’une rupture. L’amour entre lui et Rémi va de soi, mais ils entrent dans une phase de confusion quant à ce que cela pourrait signifier. Léo commence à socialiser avec d’autres garçons et se met au hockey sur glace. Plus tard, il reconnaîtra avoir repoussé Rémi, mais sur le moment, il est préoccupé, comme un surfeur, de garder son équilibre sur ce qui ressemble à une vague perfide et provocante. Il ne peut pas voir – ou choisit d’ignorer – à quel point il fait mal à son ami.