Ces dernières années, des films d’horreur grand public comme « Héréditaire » et « Ça suit » ont adopté une forme apparemment plus sophistiquée qui unit le drame social et psychologique avec une sensibilité visuelle élégante. Mais posséder ces ingrédients ne fait pas un gagnant. Exemple concret : « False Positive », une belle nouvelle fonctionnalité de Hulu qui aspire à être une version moderne de « Rosemary’s Baby », mais qui se situe finalement quelque part entre tiède et confus.

Réalisé par John Lee à partir d’un scénario qu’il a écrit avec Ilana Glazer, sa collaboratrice de « Broad City » et la star du film, « False Positive » explore le côté obscur de la grossesse à l’ère des traitements de fertilité.

Le concept, au moins, est prometteur. Après deux ans à essayer de concevoir, Lucy (Glazer) et Adrian (Justin Theroux), un riche couple de Manhattan, se tournent vers John Hindle (Pierce Brosnan), un médecin de la fertilité débonnaire avec une lueur menaçante dans les yeux. La procédure étrangement simple fonctionne et bientôt Lucy porte non pas un, mais trois bébés.