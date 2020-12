De retour à la maison, lui et sa femme Tracy ont un rapprochement. Leur tendre maquillage est interrompu par une violente invasion de domicile. Le blessé Derrick est de nouveau surpris en rencontrant le détective enquêtant sur l’affaire: Une Valérie Quinlan, «Val» à ses amis.

Réalisé par Deon Taylor à partir d’un scénario de David Loughery, « Fatale » sait ce que vous pensez à ce stade, et il oblige en incluant quelques bouts de chapeau directs à « Fatal Attraction », parmi lesquels une scène de contre-sexe de cuisine. Mais Val, qui est également impliqué dans un désagréable conflit de garde avec un ex, a bien plus que du lapin bouillant en réserve pour Derrick.

Bien que ce noir des derniers jours n’accumule jamais l’écume d’un délire sinistre qui amène les images de genre dans une dimension plus enivrante, il a assez de jus pour retenir votre attention. Swank, qui est également l’un des producteurs du film, fait du bon travail ici, gardant Val crédible même si elle commet des maux à couper le souffle.

Le film montre finalement l’influence d’un autre thriller célèbre à effet pratique. Bien que ce ne soit finalement qu’un film sur un homme qui met trop de temps à découvrir l’application Voice Memos sur son téléphone.

Classé R pour tout ce contenu de type «Attraction fatale». Durée: 1 heure 42 minutes. Dans les théâtres. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.