Le cinéaste suédois Roy Andersson a commencé sa carrière de long métrage au début des années 1970 avec des récits distinctifs mais conventionnellement linéaires. Des clips d’interview de ses débuts, inclus dans « Being a Human Person », un nouveau documentaire réalisé par Fred Scott, montrent un homme au visage frais, parfois désinvolte, apparemment prêt à réussir dans l’industrie.

Au début des années 80, cependant, Andersson a reconfiguré sa méthode de travail. Il a acheté une maison de ville à Stockholm et en a fait un studio et une maison. Dans cet espace, il a concocté des réflexions cinématographiques anecdotiques et surréalistes non seulement sur l’absurdité humaine mais sur la souffrance humaine, les restituant en tableaux à un seul plan. Ce film retrace la réalisation de ce qu’il a annoncé comme son dernier long métrage, « About Endlessness », en 2018.