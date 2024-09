Critique et résumé du film Uglies (2024)

La domination du genre dans les médias pour jeunes adultes du début des années 2010 était incontestablement dystopique. « Hunger Games » a donné le coup d’envoi en 2012, et le lancement de 2014 a fini par rattraper « Divergente », « Le Passeur » et « Le Labyrinthe » qui sont sortis consécutivement. Toutes les adaptations de romans dystopiques pour jeunes adultes mentionnées ci-dessus ont fait un carton dans les salles de cinéma et ont envoyé leurs fervents fans directement à leurs sièges. La série de livres « Uglies » de Scott Westerfeld était dans la même catégorie que ces titres à l’époque, mais ce n’est que maintenant qu’elle fait son apparition à l’écran. Réalisée par McG (« Charlie’s Angels : Les Anges se déchaînent, « La Babysitter »), « Uglies » existe dans un monde qui a éliminé les divisions de classe, de croyance, de race et de pays grâce à un grand égalisateur : la beauté.

Dans ce monde, aucun conflit ne peut exister lorsque tout le monde est parfait et beau. Le jour de ses 16 ans, une intervention chirurgicale qui va changer sa vie va la rendre physiquement parfaite : des membres plus longs, des yeux plus brillants et aucun défaut. Ceux qui ont 15 ans et moins sont membres des laids, qui vivent à la périphérie de la ville dorée et imposante des jolis dans des complexes gris et brutalistes. Tally (Joey King) a quelques mois de retard sur l’anniversaire de son meilleur ami, Peris (Chase Stokes). Alors qu’il se prépare pour son intervention, ils concluent un pacte pour rester en contact dans les mois qui suivent leur réunion. Mais lorsqu’il se tait, elle s’infiltre dans la ville pour le retrouver. Désormais indifférente, apathique et humiliante à ses yeux en tant que « laid », son intervention ne peut pas arriver assez tôt.

Pendant ce temps, Tally se lie d’amitié avec Shay (Brianne Tju), une autre personne laide qui partage son anniversaire. Elles passent le temps à faire du hoverboard et à lire en secret Walden de Thoreau. Pourtant, à l’approche de la date, Shay confie qu’elle n’a aucune intention de devenir jolie. Au lieu de cela, elle prévoit de vivre de manière authentique, en s’enfuyant vers « The Smoke » pour rejoindre un groupe marginal de hors-la-loi dirigé par l’insaisissable David (Keith Powers). Lorsque Shay manque la date de son opération, celle de Tally est reportée par le Dr Cable (Laverne Cox), une personnalité gouvernementale qui, au courant de leur amitié, utilise la transformation de Tally comme garantie. Ce n’est qu’après avoir retrouvé Shay et l’avoir ramenée en ville que Tally sera autorisée à être jolie. Pourtant, lorsqu’elle rencontre le monde de The Smoke et le mystérieux David, la vision du monde de Tally est remise en question alors qu’elle commence à se demander si le monde simple des laids et des jolis n’est pas plus sinistre qu’elle ne le croyait.

« Uglies » semble anachronique dans son sentiment et son exécution. Le monde est un terrain de jeu en CGI et une grande partie du film utilise des gadgets pour nous placer dans son environnement futuriste. Bien que les astuces des pilules de dentifrice, des anneaux d’IA et des hoverboards soient probablement présentes dans le texte source, la représentation jetable de ces derniers dans le film est incroyablement bon marché. Et même avec l’excitation que ces avantages devraient procurer, « Uglies » ne parvient pas à donner le ton de l’aspect aventure qui devient le point culminant de son mouvement. Les scènes d’action à enjeux élevés tombent à plat au milieu de l’artifice lourd, à la fois techniquement et sur le papier.

Le rythme du film s’accélère d’un moment clé à un autre et vice-versa. Il n’y a pas de place pour respirer et s’asseoir avec le monde que McG essaie de créer. De même, la valeur de la thèse du film est évidente : la superficialité est inauthentique et limitative. Ce n’est en aucun cas une thèse profonde et, au fond, elle est certainement adaptée à l’âge du public visé, mais même ainsi, le film ne parvient pas à engager au-delà de la surface. C’est un point qui est soulevé dans les 20 premières minutes et répété avec des avenues jetables pendant le reste de la durée.

Les performances sont difficiles à comparer à la vacuité du scénario. King remplit le cocktail classique de désespoir et de courage qu’incarne un personnage principal dystopique typique de la jeunesse. Dans le rôle du méchant Dr Cable, Cox exécute ses actes froids avec un ennui habituel, inexpressif et sinistre. Il n’y a rien de particulièrement nuancé ou effrayant chez elle sur le papier, mais le film tient sa méchanceté en haute estime, ce qui conduit à une dissonance dans l’intention et l’impact du film. Les performances les plus authentiques du film sont celles de David Powers, qui, à travers l’histoire et le mystère de son personnage, a réellement quelque chose à subvertir, et de Shay Tju, qui a plus à considérer que ce qui se passe précisément dans le moment présent. Powers et Tju apportent un soupçon de connexion émotionnelle dans ce qui finit par être un film essentiellement ennuyeux et prévisible.

« Uglies » est un récit orwellien à la conviction faible. Parmi ses contemporains, c’est un volume décevant dans le canon dystopique pour jeunes adultes. Avec peu de choses à apporter à sa thèse principale et à sa construction de monde paresseuse, le film laisse à la fois le divertissement et l’engagement lui échapper.