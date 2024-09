Critique et résumé du film Omni Loop (2024)

« Omni Loop », de Bernardo Britto, est un film de science-fiction qui s’appuie davantage sur des concepts et des émotions que sur le matériel ou l’action. Il commence par poser de manière pragmatique un postulat qu’il faut accepter pour que tous les autres éléments fonctionnent : son héroïne Zoya Lowe (Mary-Louise Parker) a été diagnostiquée par les médecins comme ayant un trou noir dans la poitrine et mourra dans cinq jours. L’un des effets secondaires de son état – le seul qui compte, en termes de relation du spectateur avec le film – est qu’elle ne semble pas limitée par la perception habituelle du temps comme phénomène linéaire, où l’on sait ce qui nous est déjà arrivé mais pas ce qui ne s’est pas encore produit. On pourrait même dire que son état se rapproche de la phrase d’ouverture de l’un des romans de science-fiction les plus célèbres de tous, Kurt Vonnegut. Abattoir 5:« Billy Pilgrim s’est retrouvé coincé dans le temps. »

Le film commence au début, en quelque sorte. Zoya, une romancière de science-fiction à succès, est à l’hôpital avec sa fille Jayne (Hannah Pearl Utt) et son mari Donald (Carlos Jacott), et est informée de son état. Il y a un moment horriblement drôle où le personnel de l’hôpital, en arrière-plan d’un plan, éclate soudainement de joie, et le médecin explique honteusement qu’ils regardent un grand match qu’ils attendaient avec impatience. Ce moment se répétera au fil du film, ainsi que d’innombrables autres moments, dont Zoya est consciente, dans la tradition des protagonistes d’autres films non linéaires en boucle temporelle, notamment « Un jour sans fin », « À l’aube de demain », ainsi que des films non scientifiques qui sont racontés de manière non linéaire, comme « All That Jazz », « Six degrés de séparation » et à peu près tout ce que Christopher Nolan a écrit. Zoya est consciente de ces moments parce qu’elle prend un médicament qui lui permet de voyager dans le temps une semaine, et qu’elle a déjà utilisé ce médicament auparavant. Zoya prend conscience de sa situation et s’efforce non seulement de la comprendre, mais aussi de la maîtriser, dans l’espoir de changer ce qui semble être un destin immuable : mourir. Le film devient une sorte de film de potes lorsque Zoya s’accroche à une étudiante en sciences nommée Paula (Ayo Edebiri). de « L’Ours ») qui, espère-t-elle, pourra l’aider à sortir de ce pétrin.

De plus, comme c’est souvent le cas avec ce genre de film, « Omni Loop » est aussi une façon de s’engager dans l’acte de regarder des films, pour la première fois, et encore et encore. Il y a une scène dans « Un jour sans fin » où le héros de Bill Murray, ayant accepté sa situation difficile, s’assoit calmement dans un restaurant et raconte tout ce qui va se passer autour de lui, comme un cinéaste qui lance l’action sur le plateau de tournage pour une prise qui a été faite tellement de fois que le numéro sur le clap a deux chiffres. Il y a aussi des moments comme celui-là dans « Omni Loop », où Aya dit aux autres personnages ce qui va se passer parce que c’est déjà arrivé, qu’il s’agisse d’une introduction dans un établissement médical ou de fientes d’oiseaux qui tombent sur un banc.

Maintenant que j’y pense, le mot « dérouler » que j’ai utilisé plus haut dans cette œuvre n’est pas le bon mot. Plutôt que de le supprimer, je le laisse parce qu’il témoigne de la nature stimulante de ce film, et que j’en suis soudain devenu conscient et me suis demandé pourquoi. Voici pourquoi : c’est un mot analogique du vingtième siècle, qui évoque le fil, la laine, les tuyaux d’arrosage et autres. Il vient d’une époque où les films étaient principalement tournés sur pellicule et projetés sur de grandes bobines qui alimentaient des bandes de celluloïd dans un projecteur, en commençant par la tête et en terminant par la queue. Le cinéma est un média aussi linéaire en termes de caractéristiques physiques que vous n’en trouverez jamais. « Omni Loop », comme son titre l’indique, n’est pas du tout comme ça.

Il y a beaucoup de moments, surtout au début du film (un autre terme linéaire !), où l’on peut se demander ce que l’on voit, ce que cela signifie, où l’on se trouve dans l’histoire et quel genre de film on regarde. Mais, heureusement, ce film fait aussi partie de ces films qui vous apprennent à le regarder et, à la fin, si vous vous y êtes pleinement investi, vous maîtriserez la langue qu’il utilise. Pourquoi ? Probablement parce que, quand on y pense, ce genre de narration se rapproche davantage de la façon dont fonctionne l’esprit humain que le genre de narration habituellement pratiqué par les longs métrages. Le montage (par le réalisateur, qui a absolument son propre style de montage distinctif qui ne ressemble pas vraiment à celui de quelqu’un d’autre) est si rapide, parfois à la limite de la vitesse d’un flash stroboscopique, que l’on a l’impression d’être dans la tête de quelqu’un d’autre, et non pas de regarder un long métrage avec une perspective théoriquement objective ou à la troisième personne.

C’est un film impressionnant qui semble beaucoup plus grand qu’il ne l’est, et même lorsqu’il semble se laisser aller un peu à son propre look et à son ambiance captivante, cela ne vous dérange pas beaucoup car c’est une balade séduisante et stimulante avec des performances sensibles et surprenantes, en particulier de Parker.