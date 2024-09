Critique et résumé du film Megalopolis (2024)

Ne tenez pas compte de la note attribuée en haut de cette critique. Elle est là parce qu’elle doit l’être, et elle est suffisamment élevée pour indiquer que vous devriez voir « Megalopolis », le projet passionné de Francis Ford Coppola, qui dure depuis quatre décennies et qui est enfin porté à l’écran dans toute sa splendeur insensée. Cela ne veut pas dire que vous aimerez ce film. Je ne contesterais pas autant avec quelqu’un qui l’a détesté ou aimé. Et je pense sincèrement que ma note pourrait être plus élevée ou plus basse lors du prochain visionnage. Il y a trop de choses à assimiler lors du premier visionnage, surtout en pleine période d’épuisement. La vérité, c’est que je ne suis pas sûr qu’une critique traditionnelle de cette folie cinématographique puisse transmettre ce que l’on ressent en le regardant, une expérience qui donne parfois l’impression de se promener dans les rêves de l’un des cinéastes les plus importants de tous les temps.

« Megalopolis » est un film imprégné de science-fiction et d’influences classiques, capturé par des choix cinématographiques insensés qui placent souvent des performances superficielles sur fond de fioritures cinématographiques profondes. C’est tour à tour déroutant et époustouflant, un film avec une histoire relativement traditionnelle lorsqu’on prend du recul pour considérer son arc complet. Mais ce n’est pas tant un film sur la narration qu’un film sur l’émerveillement de la vision folle de Coppola. C’est très clairement un projet profondément personnel, et d’une certaine manière, le moment semble opportun pour lui, même si longtemps après sa création. Les sociétés s’élèvent et s’effondrent, et seuls les rêveurs et les visionnaires comptent. Il est presque réconfortant de penser que l’art survivra après l’incendie de nos Romes modernes.

C’est là que l’intrigue entre généralement en jeu dans une critique. Soyez indulgents avec moi. « Megalopolis » se déroule à New Rome, qui ressemble beaucoup à New York et contient des luttes politiques et personnelles similaires. Adam Driver joue Cesar Catalina, un architecte qui peut arrêter le temps comme Neo et qui travaille avec un matériau magique appelé Megalon. Oui, les scènes dans lesquelles Cesar utilise littéralement une lentille pour regarder autour de sa ville d’en haut sont censées vous rappeler un réalisateur plaçant des éléments sur un plateau. Du moins, je le pense. Tout dans ce film est ouvert à l’interprétation, et je pense que certains éléments peuvent même la défier.

Revenons à César, qui se bat contre le maire de New Rome, Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito). Le thème de la réponse des anciens systèmes aux nouvelles visions se retrouve dans « Megalopolis » alors que Cicero et Catalina se battent pour le contrôle de la ville, ce qui se complique encore plus lorsque César tombe amoureux de la fille du maire, Julia (Nathalie Emmanuel), au grand désespoir du cousin de César, Clodio Pulcher (Shia LaBeouf), qui porte également un intérêt particulier à Julia. Son père, Hamilton Crassus III (Jon Voight), est le multimilliardaire de la ville, et le vieil homme se lie avec la maîtresse de César au début du film, une journaliste de télévision nommée, sérieusement, Wow Platinum (Aubrey Plaza). Ce sont les six acteurs clés, mais Laurence Fishburne, Jason Schwartzman, Kathryn Hunter, Grace VanderWaal et la légendaire Talia Shire apparaissent également.

« Megalopolis » est une explosion d’idées sur les structures sociétales et sur la façon dont elles échouent souvent à répondre aux besoins de l’humanité en raison de leur manque de vision. Non seulement il rappelle une véritable tentative de coup d’État romain en 63 avant J.-C. (qui avait des acteurs nommés Cataline, Cicéron et César), mais la première grande scène de Driver consiste à citer longuement Hamlet. Les références littéraires et historiques volent comme des œufs de Pâques Marvel à partir de ce point, y compris Siddhartha, Marc Aurèle, Sappho, la liste est longue. Coppola construit une base de philosophie classique et de narration dramatique dans ses trahisons et ses machinations politiques, puis tente de pousser le tout dans une vision du futur. César est décrit comme « un homme du futur tellement obsédé par le passé ». C’est le film. Un film qui tisse Hamlet dans un conte sur une substance impossible qui peut changer la réalité. C’est Jules Césarraconté par quelqu’un qui voulait créer sa propre « Métropole ».

C’est une vision séduisante, mais certains spectateurs sortiront de ce film furieux à cause de ses incohérences. Il est parfois fondamentalement bancal, on a presque l’impression qu’il y a eu une erreur au montage ou que Coppola n’a pas tourné les scènes dont il avait besoin pour relier ses idées. Il commence un fil conducteur comme un satellite qui s’écrase sur Terre et ne fait pratiquement rien. La fin semble se transformer en une émeute à grande échelle, qui est même évoquée, puis non. Pourtant, bon nombre des plus grands changements ici sont à couper le souffle ; un plan où César conduit dans les rues de la Nouvelle Rome et des statues comme la Balance de la Justice s’effondrent d’épuisement est époustouflant, une représentation visuelle d’une ville dans ses derniers jours. Certaines séquences sont pratiquement incompréhensibles, du moins au premier visionnage, ou durent beaucoup trop longtemps – la première vraie traînée est un mariage inspiré du Colisée, où l’on se rend compte que Coppola a peut-être perdu le fil narratif au profit de l’excès cinématographique.

Il est également clair que cette explosion d’idées a laissé certains acteurs de Coppola en difficulté pour trouver quelque chose à quoi s’accrocher. Les acteurs les plus âgés s’en sortent assez bien avec Driver, Esposito et Voight qui s’en sortent, mais les plus jeunes semblent parfois à la dérive, ne sachant pas s’ils incarnent des archétypes ou de vrais êtres humains. plusieurs rapports que Coppola improvisait de nouvelles idées sur le plateau, changeant le sens et les personnages d’une manière qui devait être impossible pour ses acteurs. Parfois, c’est facile à voir.

Quand ça marche, c’est une fonctionnalité, pas un bug. Certaines sections de « Megalopolis » donnent l’impression d’exploser, en particulier lorsque l’écran IMAX se divise en trois et que chaque tiers contient quelque chose de captivant filmé par le remarquable Mihai Mălaimare Jr. (qui a non seulement filmé « Youth Without Youth » de FFC mais aussi « The Master », entre autres). Je me suis vraiment demandé à certains moments si les personnages étaient sur le point de se mettre à chanter ; on a l’impression que systématiquement détaché de la réalité, s’exprimant d’une manière que le personnage et le dialogue traditionnels ne peuvent pas.

L’approche improvisée de Coppola est particulièrement préjudiciable dans la dernière demi-heure, lorsque j’ai réalisé que je ne me souciais pas vraiment de la façon dont cela allait se terminer. Ce n’est pas ce genre de film. Je ne suis même pas sûr que Coppola s’attende à ce que vous vous préoccupiez traditionnellement du sort de César et Julia autant que de la façon dont nous racontons ces histoires du futur. « Les utopies se transforment en dystopies », dit un personnage de « Megalopolis », et cette phrase m’a semblé être aussi efficace dans le tumulte de l’Amérique d’après la guerre du Vietnam qu’aujourd’hui. À l’époque de Shakespeare aussi. Même en 63 avant J.-C. Et je pense que la nature cyclique de l’existence humaine est en fin de compte l’un des thèmes déterminants de Coppola. Alors que les utopies se transforment sans cesse en dystopies au cours de l’histoire, ce sont les visionnaires qui compteront. Les visionnaires comme Francis Ford Coppola.

Cette critique a été rédigée à partir du Festival international du film de Toronto. Il ouvre le 27 septembreème.