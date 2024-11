Critique et résumé du film A Real Pain (2024)

Nous ne sommes que des touristes lorsqu’il s’agit de la douleur des autres. Cela ne devrait pas être considéré comme une atteinte à l’importance de la compassion et de l’empathie. Au contraire, ils semblent plus essentiels que jamais. Mais il y a des limites à la façon dont nous pouvons réellement nous mettre à la place de quelqu’un d’autre. Être témoin, être un allié, être simplement une épaule sur laquelle pleurer : ce sont les choses qui nous unissent et nous rendent humains, mais chacun a un langage émotionnel différent, construit sur des années d’expérience que nous pouvons amortir des coups du monde. mais ne parle jamais complètement. Cette vérité est au cœur du magistral « A Real Pain » de Jesse Eisenberg, l’histoire de deux cousins ​​voyageant vers un endroit où une douleur indescriptible a été infligée à l’humanité alors qu’ils combattent leurs propres démons personnels. En apparence, c’est une histoire d’huile et d’eau sur deux hommes qui sont pratiquement frères mais qui ont vécu des vies remarquablement différentes – l’un étant une fontaine d’émotions, l’autre traversant des modes d’existence plus traditionnels. Les deux hommes veulent être comme l’autre. Le film d’Eisenberg comprend avec émotion et brio pourquoi ils ne peuvent pas le faire.

David (Eisenberg) et Benji (Kieran Culkin) ont réservé un voyage en Pologne pour découvrir l’impact de l’Holocauste sur la région à travers le prisme d’une visite dans la ville natale de leur grand-mère. Elle-même survivante, grand-mère est récemment décédée, laissant son meilleur ami Benji dans l’un de ces chapitres émotionnellement à la dérive auxquels nous sommes tous confrontés à différents moments de notre vie. Les cousins, si proches en âge qu’ils sont pratiquement frères, rejoignent un groupe de touristes dirigé par le charmant James (Will Sharpe) qui comprend également quatre autres voyageurs interprétés par Jennifer Grey, Kurt Egiywan, Liza Sadovy et Daniel Oreskes. Tout le monde ici a l’impression d’exister avant son arrivée en Pologne et retournera à sa vie à la fin de la tournée. L’un des aspects merveilleux de l’excellent scénario d’Eisenberg est qu’il refuse d’utiliser les autres touristes comme des pions émotionnels. Il existe une version bien pire de ce film qui pose à chaque membre de la tournée des problèmes que Benji ou David doivent résoudre. Et pourtant, ils ne sont pas seulement un arrière-plan : ils renforcent la véracité globale de la pièce.

La plupart des gens ne le remarqueront pas parce qu’ils seront tellement fascinés par ce que Culkin, lauréat d’un Emmy, fait dans ce film. Dans l’une des meilleures performances de 2024, il incarne un gars que nous connaissons tous (ou que nous connaissions à un moment donné de notre vie) : l’ami ou le parent que nous ne pouvons pas supporter dans certaines circonstances et que nous voulons secrètement ressembler davantage à lui. au pire. Culkin est si brut et organique, dessinant Benji d’une manière qui ne semble jamais calculée. Même s’il l’a regardé pendant des heures dans « Succession », l’acteur s’efface presque instantanément dans ce rôle, et nous croyons chacun de ses choix. Il trouve un moyen de transmettre un monologue intérieur que Benji ne comprend peut-être même pas complètement, mais qui ressort à travers ses yeux, son langage corporel et son ténor.

Ce qui élève vraiment « A Real Pain », c’est qu’Eisenberg, le scénariste/réalisateur, n’a jamais pitié de Benji mais ne le met pas non plus sur un piédestal. C’est un emmerdeur. Mais il n’a pas vraiment tort non plus lorsqu’il a une explosion d’émotion face à l’inconfort de prendre un train pour un camp de concentration ou s’en prend à James pour avoir craché des faits au lieu de réellement se connecter avec les habitants des villes qu’ils visitent. Cette scène est vraiment remarquable, un moment qui distille la complexité de l’existence émotionnellement brute de Benji. Personne n’a jamais critiqué James, visiblement sympathique et informé auparavant, ce qui permet de considérer facilement Benji comme un fauteur de troubles, mais il est simplement honnête à propos de sa réponse émotionnelle à ce qui l’entoure. Où est le défaut là-dedans ? Pourquoi si peu d’entre nous sont-ils prêts à exprimer ces émotions difficiles ? Les enterrer n’est-il pas la véritable cause de la douleur ?

La performance de Culkin sera la pierre de touche de l’adoration de ce film, mais le travail d’Eisenberg en tant que réalisateur et scénariste ne doit pas être négligé. Il utilise la musique avec beauté et délicatesse, laissant tomber sa partition du mixage de manière mémorable alors que la tournée se déroule dans un camp de concentration, un endroit où le silence en dit beaucoup plus. Il façonne parfaitement l’histoire relativement légère de son film, en la réduisant à une production de 90 minutes sans gras mais qui semble également totalement complète. Il filme la Pologne avec respect et admiration, sans jamais succomber à l’approche du récit de voyage des voyageurs américains qui peut faire dérailler un film comme celui-ci. Chaque fois que « A Real Pain » menace de devenir larmoyant ou sentimental, les choix d’Eisenberg l’ancrent.

Et c’est cette base qui le rend si puissant. En fin de compte, il s’agit de deux personnes qui se sont séparées alors que leurs vies ont pris des directions si différentes. Mais ils s’aiment toujours. Vous pouvez le ressentir dans chaque image. David a une femme et un enfant qui lui manquent à la maison, mais il craint que Benji ne retourne à la solitude, même s’il est la première personne à se faire des amis dans un nouvel endroit, quelqu’un qui s’intéresse honnêtement et s’engage dans les histoires des autres. En seulement 90 minutes, nous apprenons à connaître David et Benji comme s’ils étaient nos propres amis ou cousins. Même si nous ne pouvons pas ressentir pleinement leurs émotions, nous y voyons des éléments qui nous sont propres. C’est un sentiment puissant d’être témoin d’un art qui nous rappelle que tous les aspects de notre existence sont précieux, en particulier notre douleur.