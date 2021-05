Critique «  Enfant Terrible  »: Je peux dormir quand je suis mort

«Enfant Terrible» d’Oskar Roehler parcourt un recueil impressionnant de la vie et des œuvres de Rainer Werner Fassbinder – l’éclat, le sadisme, la compassion et le costume à imprimé léopard.

Roehler commence avec Fassbinder bouleversant le théâtre d’action de Munich au début de la vingtaine, et son talent artistique intrépide suggère une force de la nature déchaînée sur un monde sans méfiance. Un récit des jalons des plus de 40 longs métrages du réalisateur suit, de «Love Is Colder Than Death» à la percée cannoise de «Ali: Fear Eats the Soul» en passant par le rêve narcotique de «Querelle». Il tient un cercle de collaborateurs et d’amoureux ravis, mais ses habitudes sadiques et ses trucs de drogue (il est mort en 1982 à 37 ans) en ont fait comme être ami avec une tornade.

Les joueurs célèbres de Fassbinder incluent l’acteur Kurt Raab (Hary Prinz) et El Hedi ben Salem (Erdal Yildiz), le rôle principal masculin de «Ali: La peur mange l’âme» et un amant; tous n’apparaissent pas par leur nom (l’étoile montante de Frida-Lovisa Hamann, «Martha», semble être Hanna Schygulla). Oliver Masucci (« Dark ») préside lui-même en tant que génie négligé, et je l’aime bien quand il crie et copule mais je voulais toujours plus. (Choc de Fanboy: l’acteur affiche un ventre rond mais il mesure près d’un demi-pied de plus que Fassbinder.)