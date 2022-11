Critique “En ses mains”: la résolution d’une jeune femme alors que la vie se déroule

Le nouveau documentaire de Tamana Ayazi et Marcel Mettelsiefen, “In Her Hands”, se bouscule alors qu’il poursuit une cible en mouvement. Lorsque le film commence en janvier 2020, leur sujet, Zarifa Ghafari, 26 ans, est l’une des premières femmes maires d’Afghanistan et une championne assiégée mais déterminée des droits des femmes. Au moment où le film se termine au début de 2022, Ghafari a survécu à une tentative de meurtre, a perdu son père dans un assassinat et a demandé l’asile en Allemagne après la reprise de Kaboul par les talibans en 2021. “In Her Hands” a du mal à suivre ces développements croissants, laissant des détails à chaque tournant.