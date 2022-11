Critique d’Utama : cette terre amère

Le film bolivien “Utama” vous attire avec un mélange difficile de beauté et d’effroi. Un conte fictif qui s’inspire de la vie réelle, il se déroule sur le plateau andin – l’Altiplano – une bande aride et montagneuse avec des altitudes proches de 14 000 pieds au-dessus du niveau de la mer qui traverse l’ouest de la Bolivie. Là, sur un terrain dur et fissuré dans une minuscule maison en pisé, un couple Quechua ratatiné d’âge indéterminé sans électricité et peu de contacts extérieurs, mais doté d’un courage inébranlable, attend la pluie qui les soutiendra, leurs maigres récoltes et leur petit troupeau de lamas.

Courbés par l’âge, Virginio et Sisa – José Calcina et Luisa Quispe, tous deux acteurs non professionnels – parlent à peine, la texture et l’arc de leur vie étant plutôt véhiculés par des rituels quotidiens, de petits gestes et des expressions stoïques. Ils regardent leurs animaux, ils regardent le monde, ils se regardent. Ils luttent également, leurs agonies pesant le plus visiblement sur Virginio. Chaque matin, et plus difficilement, il guide les lamas, les oreilles festonnées de glands roses, à travers la terre desséchée à la recherche d’herbe. La pénibilité de ses journées provoque des nuits agitées et une respiration sifflante que Sisa ne remarque pas.

Le scénariste-réalisateur bolivien Alejandro Loayza Grisi a une formation en photographie fixe, et ça se voit. Il a le sens du drame de la couleur, de la forme, de l’échelle et de la lumière, ainsi qu’un collaborateur sensible de sa directrice de la photographie, Bárbara Alvarez (ses crédits incluent “The Headless Woman”). Avec un œil lucide et une caméra stable, il capture la beauté brutale de la région, en utilisant des contrastes saisissants – comme des vues à vol d’oiseau de maisons et de personnes isolées – pour accentuer ses extrêmes. À d’autres moments, il se concentre sur les similitudes, comme celles entre les visages altérés et le terrain desséché, suggérant des idées que les personnages n’expriment pas.