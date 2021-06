Critique d’Undine : l’amour dans et hors de l’eau

Eh bien, cela a dégénéré rapidement. La femme, dont le nom est Undine – jouée avec autant de passion et de calcul par Paula Beer – conserve notre sympathie même si elle fait cette déclaration déraisonnable. Car, en l’occurrence, ce n’est pas déraisonnable. Ondine n’est pas malade mentalement ou moralement imprudente. Ce dont elle parle ici, c’est du destin. Avec des moyens apparemment minimes, le scénariste-réalisateur Christian Petzold fait comprendre cela au spectateur, quelques minutes après le début de l’histoire, adapté d’un mythe européen sur un lutin de l’eau qui peut tomber amoureux et devenir humain, mais qui doit beaucoup souffrir si son amant est infidèle.

Mais Petzold ne martèle pas le potentiel de parabole ou d’allégorie politique ici – ce qui est un peu surprenant, compte tenu des leçons sur l’histoire allemande moderne qu’il propose dans des images telles que « Phoenix ». Au lieu de cela, ce conte de fées fracturé présente des exemples provocateurs de réalisme magique sur des thèmes sans doute plus vastes.

Après avoir été abandonnée par son partenaire pleurnichard Johannes (Jacob Matschenz), Ondine se retire presque immédiatement dans le café, où elle se fixe sur une petite statue d’un scaphandrier casqué dans un aquarium. L’aquarium vibre et explose bientôt, la faisant tomber au sol avec un autre homme, Christoph (Franz Rogowski). Ils sont tous les deux trempés et elle est un peu coupée par les éclats du réservoir.

Cette rencontre-mignon particulière est gérée directement (la conception de production propre et économique du film, par Merlin Ortner, fonde l’image à cet égard), tout comme les autres éléments fantastiques de l’histoire – y compris un poisson-chat éthéré et une sortie de plongée au cours de laquelle Undine jette mystérieusement sa combinaison de plongée, ses palmes et sa bouteille d’oxygène.

Le nouvel amour d’Ondine – le gentil, compatissant et connaisseur Christoph (lui et Beer étaient également jumelés dans le film précédent de Petzold, « Transit ») – est lui-même un plongeur. Être près de lui fait qu’Ondine se sent plus à l’aise, pour ainsi dire. Mais le travail de Christoph, souder des turbines sous-marines, est risqué. Bientôt, Ondine est confrontée à un dilemme qui l’oblige à affronter un destin qu’elle avait espéré que son nouveau bonheur l’aiderait à éviter.

Le style de narration cinématographique de Petzold est élégant mais sans fioritures, parfaitement complété par la cinématographie de Hans Fromm et par la musique utilisée avec parcimonie, qui comprend les interprétations rêveuses de Bach par le pianiste islandais Vikingur Olafsson et « Stayin’ Alive » des Bee Gees. « Undine » est finalement plus énigmatique que la plupart des œuvres de Petzold. C’est aussi, comme son personnage principal, étrangement beau. Bien qu’il puisse très bien servir de film de rendez-vous haut de gamme, c’est aussi quelque chose de plus.

Non classé. En allemand et anglais, avec sous-titres. Durée : 1h30. En salles et disponible à la location ou à l’achat sur Amazone, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.