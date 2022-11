Critique d’un couple : l’histoire de Tolstoï

Frederick Wiseman a souvent dit que ses documentaires s’efforçaient être juste envers les événements qu’il a vécus pendant le tournage. Ce sont, en un sens, des films sur l’écoute des autres. Les personnes qui les composent ont le temps de se présenter avec une réelle complexité, d’une manière qui n’est pas nécessairement excitante à chaque instant. Wiseman permet souvent aux scènes de se dérouler longuement.

Vu sous cet angle, “A Couple” n’est pas autant un départ pour le réalisateur de 92 ans qu’il n’y paraît. Sur plus de 50 ans et plus de 40 films, ce n’est que le troisième long métrage de Wiseman qui pourrait être qualifié d’œuvre dramatique, après le monologue sur l’Holocauste “The Last Letter”, de 2002, que Wiseman a également réalisé pour la scèneet le “Seraphita’s Diary”, hors distribution, de 1982. (Sûrement par coïncidence, Wiseman a été attiré par ce mode précisément tous les 20 ans – bien que selon un entretien avec Indiewire d’aoûtil considère « A Couple » comme son premier vrai film de fiction.)