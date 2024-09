Critique du TIFF : « The Substance » examine sans vergogne l’obsession d’Hollywood pour la beauté en utilisant la jeunesse comme une quête mortelle

Coralie Fargeat La substance est un film dont nous avons profondément besoin à notre époque, alors que la beauté, la jeunesse et la célébrité sont de plus en plus recherchées dans la société actuelle.

Dans ce film horriblement chaotique, nous assistons à ce qui arrive lorsqu’une femme est privée de ces trois éléments et aux efforts qu’elle déploie pour les récupérer.

Cet article contient des spoilers sur le film The Substance.

La substance est un film d’horreur corporel mettant en vedette Demi Moore, Margaret Qualley et Dennis Quaid, qui a fait ses débuts au Festival de Cannes début mai, où il a remporté le prix du meilleur scénario et a reçu une ovation debout de 13 minutes.

Le 5 septembre, le film a été présenté en première nord-américaine au Festival international du film de Toronto (TIFF) dans la section Midnight Madness du festival et a ensuite remporté le People’s Choice Award du meilleur film Midnight Madness.

Depuis sa première, le film a reçu des éloges massifs et un battage médiatique écrasant. Je suis ici pour vous dire qu’il répond à vos attentes les plus folles et les dépasse. Le film suit l’histoire de la star du fitness et icône de la célébrité Elisabeth Sparkle (Moore) avec sa propre émission d’aérobic intitulée « Sparkle your life with Elisabeth ». Le jour de son 50e anniversaire, elle est renvoyée par son patron minable, Harvey (Quaid), qui estime que l’entreprise a besoin d’un animateur plus jeune et plus sexy.

Dans une tentative désespérée de retrouver sa jeunesse tout en sauvant sa carrière, elle décide d’essayer une procédure médicale du marché noir appelée « La Substance ». La drogue a trois séries de règles à suivre, l’activateur, le stabilisateur et l’interrupteur. En l’activant, Sparkle donne naissance à une nouvelle version plus jeune d’elle-même qu’elle nomme Sue (Qualley).

Avec l’aimable autorisation du TIFF

Bien que le couple ne fasse techniquement qu’un dans deux corps co-dépendants, il est clair dans le film que leurs consciences restent très éloignées. Malgré un ordre strict selon lequel les deux doivent changer de corps tous les sept jours, le sosie Sue s’enrichit de sa nouvelle vie et hésite à changer de corps. Au lieu de cela, elle joue avec les règles et se réserve plus de temps pour elle-même, laissant Sparkle se décomposer lentement.

Tout d’abord, ce film est magnifiquement bien tourné en termes de positions de caméra, de mouvements, de composition, de son, de montage, de lumière et de couleur. La scénariste et réalisatrice française Fargeat, mieux connue pour son premier long métrage de 2017 Vengeance, n’hésite pas à faire des gros plans serrés et inconfortables et captive le public avec son utilisation exagérée de couleurs vives et vibrantes, de craquements intenses, d’un rythme rapide et d’une forte emphase sur les cinq sens.

Mais attention, ce film n’est pas pour les âmes sensibles. Il est extrêmement graphique, violent, sanglant et gore et fera sûrement tourner les estomacs. Mais pour moi, son côté grotesque a eu l’effet inverse, il a seulement rendu difficile de détourner le regard et a ajouté au spectacle. Le film d’horreur corporelle n’est pas exactement un genre nouveau au cinéma. Ceux qui connaissent le travail du réalisateur canadien David Cronenberg savent qu’il est le modèle de ce genre.

Compte tenu de cela, je crois toujours que nous sommes sur le point d’assister à une résurgence des films d’horreur corporelle réalisés par des réalisateurs prospères (ex. film de Brandon Cronenberg de 2023 Piscine à débordement et le dernier film de Max Minghella de 2024 Coquille) et je dirais même que cela se fait au moment idéal.

Actuellement, dans notre société moderne où la chirurgie esthétique et plastique est en demande croissante, je pense personnellement qu’il existe une obsession encore plus grande pour la beauté et la jeunesse en raison de l’essor des médias sociaux et de la culture pop. La substance est arrivé à un moment où les femmes ont besoin qu’on leur rappelle de s’aimer pour ce qu’elles sont.

Fargeat a non seulement créé un film d’horreur corporel magistral, mais elle avait également un message explicitement audacieux à transmettre sur Hollywood. Tout au long du film, Sparkle et Sue doivent constamment faire face aux commentaires sexistes d’hommes misogynes, qu’il s’agisse de leurs petits amis ou de cadres d’industrie visqueux, tout en conservant la perspective masculine idéale de la femme idéalisée. « Les jolies filles devraient toujours sourire ! », comme le souligne le personnage de voyou joué par Harvey dans le film.

Cela m’amène à mon prochain point : Fargeat est un génie pour avoir choisi Moore, une actrice emblématique qui a gagné en notoriété au milieu des années 1980 et qui a également été victime de misogynie au sommet de sa gloire.

Il n’est pas étonnant que Moore et sa fille impie Sue aient donné une performance sensationnelle de deux femmes dérangées luttant contre les standards de beauté et les attentes sévères de l’industrie du divertissement. C’est d’autant plus impressionnant que Moore n’a jamais joué dans ce genre auparavant et a complètement dominé ce nouveau territoire.

Avec l’aimable autorisation du TIFF

Ce duo accrocheur a été le cœur de ce film et l’a rendu profondément captivant à regarder. Certaines des meilleures scènes incluent les sept premiers jours de la vie de Sue et Sparkle, deux perspectives complètement opposées. Dans la vie de Sue, elle est le centre de l’attention et l’incarnation du faste et du glamour, pendant que Sparkle pourrit de manière déprimante sur le canapé en se bourrant la panse de nourriture alors qu’elle se transforme progressivement en une monstruosité.

À chaque changement dans la vie de Sue, Sparkle éprouve de plus en plus de haine et de jalousie envers l’autre version glorifiée d’elle-même et devient intrinsèquement dégoûtée de son vrai moi. La colère et l’animosité refoulées la consument et soudainement, sept jours plus tard, Sparkle se transforme rapidement en les jours les plus solitaires de sa vie.

L’une des scènes les plus marquantes du film se déroule à mi-chemin, lorsque Sparkle décide d’aller à un rendez-vous avec une vieille amie, la seule personne dans sa vie qui la considérait encore comme « la plus belle fille du monde ».

Le processus par lequel elle tente de se sentir belle à nouveau est à la fois plein d’espoir et douloureusement mélancolique à observer. Alors qu’elle se prépare, les pensées de Sue la hantent. Après avoir essayé de se maquiller deux fois, elle finit par se démaquiller agressivement devant un miroir dans un acte de rage féminine, un sentiment symbolique auquel certaines femmes peuvent certainement s’identifier, quand on ne peut tout simplement pas se sentir belle quoi qu’on fasse.

La séquence des événements qui se déroulent dans ce film est une expérience unique, chaque événement choquant se succédant l’un après l’autre. Les 20 dernières minutes, en particulier, m’ont laissé bouche bée et m’ont fait trembler jusqu’aux os.

La substance il parsème habilement des moments comiques entre des moments de haute intensité et sert également un excellent commentaire satirique et social sur l’âgisme, le féminisme et les conséquences d’une façade de jeunesse éternelle.

Ce film dérangeant, traumatisant et très divertissant est le produit hyperbolique d’un film d’horreur corporelle et n’a rien à voir avec ce que vous avez déjà vu. Le film vous fera simplement mettre cinq étoiles sur Letterboxd, tout comme le spectateur en face de moi qui n’a même pas pu attendre de quitter la salle sans donner sa note.

La substance sort dans les salles partout dans le monde le 20 septembre.