Critique du TIFF : Le film d’animation « Flow » explore le libre arbitre et le travail d’équipe à travers les yeux d’un chat solitaire, sans utiliser aucun dialogue

Le réalisateur letton Gints Zilbalodis Ffaible amène l’expression populaire « suivre le courant » à un tout autre niveau.

Cet article contient des spoilers sur le film Flow.

Couler est un film d’animation fantastique sur un chat solitaire qui est obligé de travailler avec toute une gamme d’animaux après qu’une grande inondation a envahi tous leurs habitats.

Le 14 septembre, le film a été présenté en première nord-américaine au Festival international du film de Toronto (TIFF) et a époustouflé les adultes comme les enfants étant donné qu’il était l’un des rares films d’animation à être présenté au festival.

Bien que le film soit animé et ne contienne absolument aucun dialogue, ce n’est pas un film que l’on peut simplement mettre en arrière-plan pendant qu’on fait défiler les réseaux sociaux sans réfléchir. Il faut faire particulièrement attention car les sons proviennent de la nature et des animaux.

Couler a été présenté au Festival de Cannes et a remporté l’Oscar du meilleur long métrage international.

Avant le début du film, Zilbalodis a avoué au public qu’il s’identifiait au personnage principal, un chat sans nom, en raison de sa peur de travailler avec les autres et de sa nature autosuffisante.

Moi aussi, j’ai hoché la tête en signe d’accord et j’étais encore plus intrigué par le titre du film et le voyage que nous étions sur le point d’entreprendre.

Esthétiquement, le film ressemble à un jeu vidéo RPG avec un mélange d’animaux pixelisés et de paysages réalistes. J’ai été surpris que les graphismes ne soient pas aussi high-tech que dans beaucoup d’autres films d’animation, mais j’ai aussi aimé l’imagerie granuleuse en même temps.

Le début se concentre sur un petit chat aux yeux baladeurs, mais qui aime avant tout rester seul. Cependant, tous les autres animaux sont prêts à l’aider immédiatement à surmonter les obstacles inattendus auxquels il devra faire face.

Le film commence immédiatement. Après avoir erré dans la forêt, le chat entend un grondement et une équipe d’élans fouille la forêt avec un groupe de chiens qui aboient. Au lieu de tenir compte de l’avertissement, le chat regarde simplement au-delà de l’horizon pour voir ce qui se passe.

Il y a des moments dans le film qui vous obligent à faire attention car vous êtes dans un monde d’animaux et d’espèces variés qui ne peuvent communiquer que par le son. Je n’oublierai jamais le moment où le chat a été emporté par une ruée d’eau qui a fini par endommager sa maison et l’a entraîné dans un lac profond dans lequel il pouvait à peine nager.

J’ai apprécié l’utilisation ludique des stéréotypes d’animaux tout au long Coulercomme lorsqu’un des chiens était si insouciant qu’il n’avait qu’une envie, aboyer et jouer, alors que la forêt entière était pratiquement sous l’eau. Cela nous montre que parfois, la meilleure attitude à adopter dans des situations difficiles est simplement d’être reconnaissant d’être en vie.

La majeure partie du film se déroule sur un radeau qui continue de couler là où l’eau les emmène. L’équipage d’animaux doit faire face aux défis météorologiques, déterminer s’ils doivent retourner dans leurs propres clans et comment gérer la vie à la fois individuellement et ensemble.

Le travail d’équipe est au cœur du film. J’ai trouvé intéressant que le chat refuse de croire qu’il fait partie de l’équipe, alors que tout le monde avait déjà accepté qu’ils avaient besoin les uns des autres pour survivre.

Le public découvre le monde magnifique que le réalisateur et les scénaristes lettons ont créé, des forêts tropicales humides, des marais luxuriants et des couloirs de navigation d’inspiration européenne. Couler résume les magnifiques paysages et le rythme de Mère Nature.

L’un de mes passages préférés du film est celui où un grand oiseau se porte volontaire pour protéger le chat. Le chat a presque peur de tout car il ne fait confiance à personne d’autre qu’à lui-même. Alors qu’il courait parce qu’il ne savait pas ce qui se passait autour de lui, le grand oiseau a décidé de le protéger.

Mais c’était au prix d’être humilié devant sa tribu et même de se blesser une aile. Pendant le reste du film, on retrouve cette image de l’oiseau planant au-dessus du chat. J’ai été touché par son comportement car il s’est battu pour une cause à laquelle il croyait, peu importe ce que sa propre espèce pensait de lui.

En fait, tous les animaux quittent leur tribu pour s’entraider. Le lémurien était un personnage fantôme du chat, obsédé par la collection de biens matériels. C’était presque comme un mécanisme de sécurité auquel nous, les humains, avons recours, où le fait de garder ou de prendre soin de quelque chose nous donne le sentiment d’avoir une sorte de contrôle et de protection sur nous-mêmes.

Cette idée a également été abandonnée lorsque plusieurs bouteilles en verre et miroirs se sont brisés ou ont flotté dans les eaux vives.

Finalement, la direction de l’eau ramena les animaux vers leurs propres tribus, laissant le chat presque le cœur brisé. Mais ensuite, ils revinrent tous les uns vers les autres de leur propre choix, plutôt que lorsque le déluge les avait forcés à se réunir pour la première fois.

Cela m’a vraiment fait réfléchir à l’idée du libre arbitre et à la façon dont parfois nous avons le choix et d’autres fois nous devons simplement obéir à ce que la vie nous présente.

Ce que j’ai trouvé le plus intéressant, c’est que le chat est généralement le seul à aspirer à un résultat précis, qu’il s’agisse de souhaiter que sa maison ne soit jamais détruite ou que les autres animaux ne le quittent pas. Pendant ce temps, tous les autres acceptent simplement ce qui se passe et décident ensuite de ce qu’ils vont faire en fonction des circonstances actuelles plutôt que de se concentrer sur ce qu’ils veulent dans le futur.

La dernière partie du film m’a époustouflé lorsque le chat et l’un des autres animaux étaient sur le point de mourir.

Les animaux, dont le chien, et les amis du chien se sont joints pour aider le chat. Cependant, les chiens qui n’étaient pas du voyage se sont laissés distraire par la poursuite des lapins au lieu de sauver le chat, montrant le pouvoir de la concentration et la croyance indubitable en un objectif plus grand même si cela signifie sacrifier ces petites impulsions qui peuvent obscurcir votre jugement.

Couler est un film pour tous ceux d’entre nous qui se demandent si nous avons vraiment le contrôle de nos vies, et nous apprend que parfois, tout ce que nous avons à faire est de prendre du recul, de respirer et de suivre le courant.