Critique du « téléphone noir »: les morts ont votre numéro

Plus touchant que terrifiant, « Black Phone » de Scott Derrickson est moins un film d’horreur qu’une histoire de fantômes sur le passage à l’âge adulte. Au lieu de gore gore et de peur croissante, cette adaptation agréable de la nouvelle de Joe Hill en 2005 a un ton presque contemplatif, qui draine ses tropes d’horreur familiers – un psychopathe masqué, des communications d’outre-tombe – d’une grande partie de leur froideur.

Le faible nombre de chair de poule du film, cependant, est loin d’être ruineux. Situé dans une petite ville du Colorado dans les années 1970, l’histoire est centrée sur Finney (Mason Thames), 13 ans, un lanceur de baseball accablé par une mère décédée, des brutes à l’école et un père abusif et alcoolique (Jeremy Davies). Une première conférence d’un nouvel ami (un charismatique Miguel Cazarez Mora) sur la riposte s’avérera prémonitoire lorsque Finney deviendra la dernière victime de The Grabber (Ethan Hawke), un magicien clownesque et le ravisseur de plusieurs garçons du quartier.