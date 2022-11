Critique du « spécial vacances des Gardiens de la Galaxie » : festif, amusant et court

Les présentations spéciales de Marvel sont une excellente idée. Ce nouveau volet de mini-films occasionnels et autonomes peut offrir un concentré de plaisir Marvel sans nécessiter un voyage au théâtre ou l’engagement d’une longue série télévisée.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special, diffusé cette semaine sur Disney+convient parfaitement à ce petit format alors que vous vous installez pour un visionnage léger et familial de Thanksgiving.

Le spécial vacances de 42 minutes des Gardiens de la Galaxie est disponible pour regarder ce vendredi 25 novembre. Le gang était là de toute façon, alors que Chris Pratt et ses amis se sont déjà réunis pour filmer Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, qui sortira en salles l’été prochain. Ainsi, l’écrivain et réalisateur James Gunn a enveloppé dans une intrigue amusante et festive pour les aventuriers de l’espace, mettant en vedette Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn et Michael Rooker.

Ceci et le volume 3 servent de chant du cygne Marvel à Gunn, car il est maintenant installé en tant que chef suprême (ou co-chef) du rival DC et ses tentatives chaotiques de traduire des bandes dessinées sur grand écran.

Même dans ce format autonome autonome, le style de Gunn convient au petit écran. Comme dans sa série DC étonnamment géniale Pacificateur, lorsqu’il n’a pas à accrocher un film entier sur l’action et le spectacle, Gunn détend le MCU avec cette histoire de chien hirsute plus axée sur les personnages. Comme Peacemaker, le GotG Holiday Special est alimenté par de nombreux traits caractéristiques de Gunn : des riffs comiques étendus à des longueurs absurdes, une musique cool et des éclats de violence ridicules encadrés par une émotion véritablement touchante.

L’histoire suit Mantis et Drax dans une quête pour trouver le cadeau de Noël parfait pour son compatriote gardien Peter Quill. Ils se disent que leur copain obsédé par les années 80 aimerait rencontrer / posséder la star de cinéma bien-aimée Kevin Bacon, alors ils se dirigent vers Hollywood pour un enlèvement de Noël. Un chaos festif s’ensuit.

Le double acte entre ces deux-là fournit beaucoup d’énergie comique dans les films GotG, et beaucoup dépendra de la façon dont vous trouvez drôle leurs incompréhensions naïves des coutumes de la Terre. Mais il est difficile de résister au bon cœur Mantis de Pom Klementieff et au bourru Drax de Dave Bautista. (Vous pouvez également voir le costaud Bautista fléchir ses muscles comiques dans les théâtres cette semaine dans À couteaux tirés suite Glass Onion.)

Comme le précédent spécial saisonnier de Marvel – le délicieuse horreur d’Halloween loup-garou de nuit — ce nouveau mini-film mélange les héros de Marvel avec le plaisir du genre. Le mélangeur de culture pop de Gunn écrase un clip du film B de 1964 Le Père Noël conquiert les Martiens, divers extraterrestres détruisant les coutumes de la Terre dans Tinseltown enveloppé de guirlandes et même un intermède animé amusant à l’ancienne. Sur la bande originale des bangers alternatifs de Noël, vous obtenez The Pogues (évidemment), Julian Casablancas, Smashing Pumpkins, Hanoi Rocks (pour tous les fans de Peacemaker), Low, Little Jackie et – bien sûr – The Old 97s, le groupe de Kevin Bacon.

Pour les fans, il y a aussi quelques Oeufs de Pâques MCU (ou devrait-il s’agir de bas de Noël?), Y compris un autre clin d’œil au personnage de Kumail Nanjiani, Kingo, une star de cinéma du MCU qui a également été identifiée dans Mme Marvel et She-Hulk. (Sérieusement, Kingo est-il la seule chose dont les gens se souviennent de Éternels?)

Arrivant en moins d’une heure et vous complétant avec une bêtise gagnante, le spécial vacances des Gardiens de la Galaxie est juste ce qu’il faut de plaisir Marvel. Que ces présentations spéciales continuent longtemps. Bon sang, imaginez si Hawkeye avait été aussi court !

